Corleone, si dimettono i due assessori di Fratelli d'Italia

A distanza di cinque anni dal patto siglato con l’attuale sindaco Nicolò Nicolosi, gli assessori del gruppo “Fratelli d'Italia per Corleone”, Calogero Scalisi e Gianfranco Grizzaffi, hanno rassegnato le proprie dimissioni. Lo comunica la capogruppo in Consiglio comunale, Chiara Filippello: "I due assessori Scalisi e Grizzaffi hanno fatto crescere il nostro gruppo politico, nato con un nucleo di due consiglieri comunali tra le fila del movimento Diventerà Bellissima. Oggi, con un gruppo composto da cinque consiglieri e due ex assessori sono fiera di approdare tutti insieme verso le prossime Amministrative per le quali la visione della Corleone di domani ci porta a vederci impegnati in prima persona in un nuovo ambizioso progetto di governo”. Interviene anche Giuseppe Giandalone, membro del Direttivo provinciale di Fratelli d'Italia: "In questi anni abbiamo aderito con lealtà al patto siglato con il sindaco Nicolosi, impegnandoci costantemente e con ottimi risultati. Le dimissioni dei nostri assessori sono ora funzionali alla nostra volontà di avviare un nuovo progetto per l'amministrazione di Corleone”.