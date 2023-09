Corleone: incontro su politica, fede e famiglia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Fede, famiglia e futuro: la politica è la più alta forma di carità?” è il titolo di un convegno, promosso dall’Area Interna del Corleonese, del Sosio e del Torto, che si svolgerà domenica 10 settembre al Complesso Monumentale di Sant’Agostino a Corleone, a partire dalle 10. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, dei sindaci dei 16 Comuni dell’Area Interna, delle autorità presenti, delle confraternite e dei club service locali, si apriranno tre tavoli di confronto: “L’uomo, in relazione alla fede e alla politica”, “La politica che pensa alla famiglia è la politica del futuro?” e “Visione e innovazione per il governo del futuro”. Dopo la relazione conclusiva sulle tematiche affrontate, spazio ai giovani amministratori del territorio con la sessione “Condividere, generare, creare valore: le buone pratiche dei giovani in politica”.

Partecipano Mons. Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale, il prof. Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Luciano Marino, sindaco di Lercara Friddi e presidente di Anci Sicilia Giovani, il sociologo e psicologo sociale Emilio Giammusso, Giuseppe Sciarabba, direttore amministrativo del Gal Terre Normanne. Il pomeriggio sarà invece dedicato al tema “Condividere, generare e creare valore: caso pratico sulla gestione dei rifiuti e le spese che rientrano nel bilancio comunale”. Il dibattito verterà tra l’altro sull’incidenza della Tari sul bilancio comunale, lo schema di tariffe Tari, il reperimento di risorse economiche, il contenzioso verso gli enti pubblici. In questa occasione verrà lanciata l’idea di un progetto di “citizen science”, uno strumento innovativo di ricerca, inclusione sociale e sviluppo sostenibile con il coinvolgimento attivo dei cittadini. L’incontro è organizzato con la collaborazione di Anci Sicilia Giovani.

“L’obiettivo principale dell’evento di domenica è mettere avviare incontri periodici con gli amministratori, in particolare quelli giovani, per costruire un laboratorio di politica locale – dice il sindaco Nicolosi, che è anche presidente dell’Area Interna -. Le sfide che ci aspettano come Area interna del Corleonese, del Sosio e del Torto sono tante e molto impegnative. Confrontarsi e dialogare è importante per gettare le basi del futuro del nostro territorio”.