Corleone, i consiglieri comunali di opposizione restano fuori dall'aula consiliare

Oggi non saremo presenti in Consiglio Comunale. Perchè? Da mesi chiediamo di conoscere nei dettagli la situazione economica debitoria del comune di Corleone, con documentazione dettagliata, illustrata sia alle commissioni e subito dopo in consiglio. Dopo vari incontri quali conferenze dei Capigruppo, richieste di Convocazione urgente del consiglio comunale, abbiamo deciso di concedere ulteriore tempo per la produzione della documentazione necessaria ,che doveva essere presente in questo consiglio. Tra gli atti presenti in programmazione non c’è nulla che riguardi tale situazione. Ad oggi abbiamo informazioni solo a livello verbale , niente è scritto, depositato, protocollato, con i dovuti pareri tecnici, amministrativi e dei Revisori dei Conti.

I Consiglieri di Opposizione si sono dimostrati sempre disponibili al dialogo, aperti al confronto, e propositivi in tantissimi argomenti nell’interesse della Città. Abbiamo concesso più volte fiducia all’Amministrazione, in particolare anche per i fatti recentemente accaduti. Ma esigiamo uguale rispetto, vista la situazione economia dell’Ente. Quando approveremo il Bilancio Consuntivo 2020? Il Bilancio di Previsione 2021 dovrà essere approvato entro il 31 maggio. Con quali dati? Con quali numeri? I Nostri cittadini dovranno preoccuparsi?

I Consiglieri Gelardi, Modesto, Pascucci, Salemi.