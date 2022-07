"A 30 anni dalle stragi", il Pd organizza un dibattito alla biblioteca comunale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, Il Partito Democratico ritiene doveroso essere in prima fila affinché le verità storiche possano contribuire ad accelerare il processo di conoscenza e cambiamento della nostra democrazia. Per questo il Dipartimento cultura del Pd Sicilia, coordinato da Manlio Mele, ha organizzato un dibattito sull’argomento in un giorno simbolico e in un luogo altrettanto significativo: il 19 luglio alle 20.30 nell’atrio della biblioteca comunale si terrà infatti un confronto nel giorno in cui fu ucciso il giudice Borsellino nel sito che ospitò il suo ultimo storico intervento pubblico. Si intitola "A 30 anni dalle stragi: questione criminale e questione democratica. L’altra storia” il confronto che sarà introdotto da Mele e che prevede la partecipazione del giornalista e scrittore Andrea Purgatori, dell'ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, del regista e autore televisivo Pif, del giornalista Sigfrido Ranucci, del procuratore aggiunto a Palermo Paolo Guido, del direttore di Micromega Paolo Flores D’Arcais, dell'europarlamentare Pd Caterina Chinnici, del segretario regionale Pd Sicilia Anthony Barbagallo e della giornalista e scrittrice Stefania Limiti.