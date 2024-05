I nuovi orizzonti dell'intelligenza artificiale e dell'open scienze: porte aperte all'Ars

I nuovi orizzonti dell'intelligenza artificiale, l'open scienze e la democratizzazione. È questo il focus di un convengo organizzato dalla deputata regionale M5S Roberta Schillaci, in qualità di presidente della commissione biblioteca dell'Ars, che si terrà venerdì 24 maggio alle 16,30 nella sala Mattarella di palazzo dei Normanni a Palermo.

"Quella dell'intelligenza artificiale - dice la deputata - è ormai una realtà consolidata di cui non possiamo non tenere conto. Sta a noi sfruttarne le enormi potenzialità, ancora in gran parte inesplorate, e cercare di limitare al minimo i potenziali contraccolpi negativi che il nuovo strumento, come tutte le importanti innovazioni tecnologiche, potrebbe causare. Il confronto di venerdì mira a dare ampi spunti di riflessione sul tema grazie agli interventi del qualificato parterre”.

Al convegno, dopo i saluti istituzionali del presidente e del vicepresidente dell'Ars, Gaetano Galvagno e Nuccio Di Paola, e della stessa Schillaci, relazioneranno Salvatore Gaglio (professore di intelligenza artificiale UniPa), Cristian Randieri (professore di computer vision e ricercatore università eCampus), Afshin Beheshti (affiliate research scientist at blue Marble Space institute of science, già collaboratore della NASA), Reza Rassool (founder of kwaai, a non profit developer community democratizing Ai), Massimo Sterpi (responsabile dipartimento Ip/It Gianni & Origoni, presidente Ai task force Union internationale des Avocats), Davide De Marchi (ingegnere, ottimizzatore modelli e algoritmi Ai, in particolare per l'identificazione precoce degli incendi boschivi).