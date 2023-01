Contributi del Comune alle associazioni sportive dilettantistiche: "Entro fine mese l'avviso pubblico"

Dovrebbe vedere la luce entro fine mese il bando del Comune per il contributo partecipativo alle associazioni sportive dilettantistiche. Lo rende noto la commissione consiliare Sport composta da Salvo Alotta, Viviana Raja, Natale Puma e Giuseppe Miceli dopo una riunione con l'assessore Sabrina Figuccia.

L'avviso pubblico, uscito il 29 dicembre scorso sulla scorta di una determina dirigenziale, è stato subito ritirato. Una decisione presa dall'assessore Figuccia "per dare più tempo per presentare le richieste delle associzioni sportive". L'idea è di erogare un contributo economico fino ad un massimo del 30% delle spese sostenute e rendicontate in relazione alla stagione sportiva 2022-2023.

"Lo sport è per tutti, vanno sostenute anche le piccole realtà e tutti devono venire a conoscenza degli strumenti che il Comune mette a disposizione", dichiarano i consiglieri della commissione Sport. "Insieme all'assessore stiamo lavorando - annuncia il presidente Salvo Alotta - per la predisposizione dell'avviso pubblico per la concessione dell’intervento partecipativo anno sportivo 2022-2023 che contiamo venga pubblicato entro la fine del mese di gennaio".