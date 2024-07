Amg Energia, slitta l'approvazione del contratto di servizio: scontro fra l'assessore Orlando e la leghista Figuccia

Slitta l'approvazione del contratto di servizio di Amg Energia. La seduta del Consiglio, convocata oggi per esaminare il nuovo accordo fra l'amministrazione comunale e la partecipata che si occupa del servizio d'illuminazione pubblica, si è chiusa anzitempo. Il numero legale è saltato dopo che Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega ed ex assessore, è uscita dall'Aula in aperta polemica con i suoi stessi colleghi di maggioranza, seguita a ruota dai consiglieri di opposizione che si sono visti bocciare tutti gli emendamenti presentati.

Tra questi ce n'era anche uno passato all'unanimità in commissione Partecipate, presieduta proprio da Figuccia, che però non è stato approvato dalla maggioranza presente oggi in Aula. Un segnale politico, dice qualcuno tra i banchi di Sala Martorana, ad un'esponente della maggioranza non allineata. La decisione ha mandato su tutte le furie la consigiera leghista, che a margine della seduta ha avuto un scontro aspro con Totò Orlando, assessore con la delega ad Amg. Tra i due è volata anche qualche parola grossa.

"Lo spettro della privatizzazione aleggia su Amg", dichiara a fine seduta Figuccia, sostenendo che "la bocciatura di una serie di emendamenti con pareri favorevoli da parte degli uffici testimonia la palese volontà dell'amministrazione di trasformare il Consiglio comunale in un organismo suddito e strumento della volontà di pochi". Il riferimento è all'articolo del contratto di servizio che prevede che sia la Giunta e non il Consiglio ad avallare i partenariati fra l'Amg e le aziende private. Una fattispecie che, al pari delle penali e dei ribassi per i lavori dati all'esterno, preoccupa anche i sindacati. Non a caso Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno indetto lo stato di agitazione, lamentando "il mancato accoglimento delle istanze poste dalle organizzazioni sindacali" rispetto a un contratto di servizio "che di fatto decreta la morte di Amg Energia".

"Avevo già manifestato numerose perplessità su questo contratto - prosegue Figuccia - che appare al limite del vessatorio per la società, con la conseguenza di una improbabile capacità di erogare effettivamente i servizi da parte di quest’ultima. Inoltre dallo studio del contratto sono emerse delle criticità in ordine alla procedura adottata che potrebbe essere considerata illegittima, visto che tutto l'impianto è basato sul considerare i servizi in questione strumentali e non pubblici, come in effetti sarebbero. Tale condizione renderebbe inoltre complesso un affidamento in quanto sprovvisto della richiesta attestazione di 'motivazione qualificata', necessaria a giustificare il mancato ricorso al mercato. Ma tutto questo - conclude Figuccia - sembra non interessare all'amministrazione, che, con questo atto, ha palesato la sua reale volontà di privatizzare ad ogni costo, senza tener conto dei servizi erogati e del personale che subirebbe gravissimi contraccolpi".

Tra gli emendamenti che invece sono stati approvati dal Consiglio ce n'è uno traversale che, rispetto alla proposta di delibera, estende la durata della convenzione Amg Energia-Comune da 6 a 9 anni. La società partecipata avrà un corrispettivo pari a 72 milioni per 9 anni (8 milioni annui). Domani alle 11 (unico appello) la seduta riprenderà con la votazione degli emendamenti.