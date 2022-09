Nuove assunzioni al Comune: "Dalla mobilità ai trasporti, 14 funzionari al servizio della città"

Si è svolta questa mattina a Palazzo delle Aquile la cerimonia della firma del contratto dei 14 vincitori della selezione pubblica per esami con test a risposta multipla tra funzionari amministrativi, contabili e tecnici. Il contratto di assunzione (posizione economica D1) è a tempo pieno e determinato fino al prossimo 31 dicembre 2023, nell'ambito del "Pon Metro 2014/2020, rafforzamento amministrativo delle strutture dell’amministrazione". Presenti alla firma del contratto il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore al Personale, Dario Falzone.

“Le nuove risorse umane - ha commentato il sindaco Lagalla - permetteranno all’amministrazione di colmare dei vuoti nella macchina comunale che negli ultimi anni hanno pesato in termini di carenza di progettazione e impiego delle relative risorse provenienti da finanziamenti statali ed europei. Le figure, che verranno a supporto degli uffici del Comune, daranno un impulso a diversi servizi: dalla mobilità ai trasporti, dalle infrastrutture all’edilizia e al verde, fino ai temi dell’ambiente e dell’innovazione tecnologica”.

"Soddisfazione per la sottoscrizione dei contratti e per l'inserimento nell'amministrazione comunale di nuove unità" è stata invece espressa dall'assessore Falzone che ha aggiunto che i nuovi assunti "potranno supportare l'azione degli Uffici, per un ulteriore rilancio degli stessi".