Sì all'ingresso dei privati: il Consiglio comunale approva il contratto di Amg, ma è spaccatura in Forza Italia

Prima lo scontro fra il capogruppo della Lega Sabrina Figuccia e l'assessore Totò Orlando, poi la frattura interna a Forza Italia. L'approvazione del contratto di servizio di Amg Energia, società partecipata del Comune che si occupa di fornitura di gas e illuminazione, alla fine è arrivata ieri sera dopo diverse sedute, con la maggioranza che rischia più volte di spaccarsi.

L'approvazione del contratto Amg

La delibera è passata con 20 voti a favore e 2 astenuti (Giulio Tantillo e Gianluca Inzerillo di Forza Italia). Sono usciti dall'Aula oltre ai consiglieri di opposizione anche la leghista Figuccia, che negli ultimi due giorni, a più riprese, ha evidenziato "la palese volontà dell'amministrazione di trasformare il Consiglio comunale in un organismo suddito e strumento della volontà di pochi". Il contratto, infatti, all'articolo 26 prevede l'apertura ai privati attraverso la costituzione di una nuova società. Tra le novità anche l'estensione della durata della convenzione Amg Energia-Comune da 6 a 9 anni con la società partecipata che avrà un corrispettivo pari a 72 milioni per 9 anni (8 milioni annui).

I limiti all'apertura ai privati

L'apertura ai privati sarà mitigata da un paio di emendamenti approvati durante la seduta: quello con Domenico Bonanno (Dc) primo firmatario "impedisce lo spacchettamento dell’azienda che anche in caso di partenariato con i privati sarà garantita nella sua unità e nella sua complessità traendo giovamento dagli investimenti". Quello con Carmelo Miceli primo firmatario obbliga l’eventuale nuova società costituita da Amg e dal partner scelto mediante selezione pubblica ad avere un cda costituito per un terzo da componenti nominati dal Comune, tra cui il presidente, e un collegio sindacale per due terzi di nomina pubblica.

La spaccatura in Forza Italia

L'atto ha visto la luce dopo un lungo travaglio. Oltre ai dubbi manifestati dall'opposizione, si è registrata anche una divergenza di vedute all'interno di Forza Italia, fra due esponenti azzurri che fanno parte entrambi della corrente legata a Edy Tamajo. Da un lato il coordinatore cittadino Domenico Macchiarella, in passato vicepresidente della stessa Amg Energia, ha messo in guardia i suoi consiglieri scrivendo in una nota che "l’affidamento in oggetto è viziato da illegittimità e inopportunità, riscontrabili sia sotto il profilo tecnico-giuridico che dal punto di vista della sostenibilità delle obbligazioni a carico dell’azienda Amg Energia". Dall'altro il capogruppo forzista Ottavio Zacco, che ha votato a favore della delibera: "Per noi l'atto è legittimo ed è importante mantenere i servizi pubblici e garantire i livelli occupazionali di Amg".

Illuminazione, 132 milioni per rifare gli impianti vecchi

Secondo i vertici di Amg Energia, il partenariato coi privati appare il percorso più consono per efficientare gli impianti d'illuminazione vetusti. L'azienda ha individuato la necessità di investimenti pari a circa 132 milioni di euro suddivisi in quattro linee di intervento urgenti: rifacimento degli impianti in serie (circa 13.200 punti luce), sostituzione dei corpi illuminanti degli impianti in derivazione (circa 22 mila punti luce), sistema di telecontrollo smart per 400 quadri elettrici, sostituzione di circa 10 mila pali che hanno completato e superato i 30 anni di vita utile. Attività da considerare in un progetto più ampio di “smart city” intrecciando alla pubblica illuminazione il servizio energia, l’energy management e le azioni a corredo degli altri servizi, che si tradurranno in risparmio energetico ed economico per il Comune.

Le reazioni

"Raccogliamo i frutti di un lavoro di squadra che consente di mettere in sicurezza la società - afferma Salvatore Orlando, assessore con delega ad Amg -. Ringrazio il Cda di Amg Energia, i tecnici comunali, i tecnici di Amg e i dirigenti che insieme hanno smussato le criticità che strada facendo si sono evidenziate per dare all’azienda un nuovo contratto di servizio dopo più di vent’anni. Sono stati mesi intensi ed anche non facili di confronto, in cui è prevalso il dialogo e si è creato un rapporto più stretto e sinergico con la partecipata che è solida ed ha bisogno di supporto perché è un patrimonio cittadino da valorizzare, fatto di professionalità, competenza ed esperienza. Da oggi comincia una nuova collaborazione, ancora più forte e intensa, con Amg Energia con l’obiettivo di rilanciare la società e di offrire alla città più servizi e di qualità. A nome dell’amministrazione il mio ringraziamento va al presidente del Consiglio comunale e alla maggioranza che ha votato l’atto centrando un risultato importante per Amg e per la città e distinguendosi ancora una volta per correttezza".

"Il risultato raggiunto mette in sicurezza l’azienda e i suoi dipendenti, creando i presupposti per il rilancio della società - sottolineano il presidente di Amg Energia Francesco Scoma, la vicepresidente Lucia Alfieri ed il consigliere Nino Iacono -. L’azienda dal 2001, data del precedente contratto, ad oggi ha più che dimezzato il suo organico a fronte di un numero di impianti e di servizi connessi che è invece cresciuto (solo per la pubblica illuminazione il numero dei punti luce in consistenza è passato da oltre 37 mila punti luce ai 47.193 di oggi) con un corrispettivo che, in un momento cruciale, nel 2021, è stato ridotto dalla precedente amministrazione. Il nuovo contratto è frutto di mesi intensi di lavoro e di confronto serrato con il socio Comune. Ora si traccia una linea e si riparte. L'orizzonte temporale più lungo consente all’azienda una programmazione a più ampio raggio per guardare avanti e per iniziare un percorso di rilancio, una nuova sfida. Ringraziamo il sindaco Lagalla, gli assessori presenti, le funzioni apicali dell'amministrazione ed i consiglieri di maggioranza che hanno difeso l’atto e lo hanno approvato dimostrando attenzione e rispetto per un’azienda storica e sana, per i suoi dipendenti e le loro famiglie e per l’intera città".

"L’approvazione del contratto di servizio di Amg rappresenta un risultato importantissimo perché mette al sicuro un’azienda strategica per il Comune e dà serenità ai lavoratori", dichiarano il capogruppo della Dc Domenico Bonanno e i consiglieri della Democrazia Cristiana Viviana Raja, Salvo Imperiale, Giovanna Rappa e Salvo Di Maggio.

"Il nuovo contratto di servizio di Amg consentirà di rilanciare la società partecipata e di migliorare i servizi alla città, illuminazione pubblica in primis", dicono i consiglieri comunali di Lavoriamo per Palermo Dario Chinnici, Ninni Abbate, Leonardo Canto, Fabrizio Ferrandelli e Giuseppe Mancuso. "Si tratta di un importante risultato che consentirà, anche attraverso il partenariato pubblico-privato, di garantire i livelli occupazionali e di realizzare i necessari investimenti per le manutenzioni, preservando un patrimonio della città. In particolare avere ampliato, da 6 a 9 anni, la durata del contratto di servizio consentirà all’azienda di realizzare una programmazione con un orizzonte temporale più ampio superando anche le criticità finanziarie sollevate al termine dello scorso anno dall’ azienda nel rispetto degli attuali vincoli previsti dal piano di riequilibrio pluriennale, così da raggiungere gli obiettivi aziendali previsti".

"La proposta di delibera del nuovo contratto di servizio dell'Amg Energia, approvata dal centrodestra in Consiglio, rappresenta il preludio di un processo di privatizzazione dei servizi pubblici locali che l’amministrazione Lagalla intende portare avanti in maniera prepotente. La maggioranza, su indicazione dell’amministrazione comunale, ha respinto gli emendamenti che invece miravano a rendere il contratto più sostenibile e a garantire la preminenza della natura pubblica dei servizi e la tutela dei livelli occupazionali, nonostante i pareri favorevoli degli uffici", così i consiglieri e le consigliere comunali di opposizione, Massimo Giaconia ( Progetto Palermo), Rosario Arcoleo, Mariangela Di Gangi, Teresa Piccione, Giuseppe Lupo (Pd), Franco Miceli (Miceli Sindaco), Antonino Randazzo, Concetta Amella, Giuseppe Miceli (Movimento 5 Stelle), Fabio Giambrone, Alberto Mangano (Avs), Giulia Argiroffi e Ugo Forello (Oso).