Giuseppe Conte a Palermo: "Proponiamo un reddito di cittadinanza europeo"

Ha parlato di tutto. Dall'astensione dell'Italia sul voto alla risoluzione Onu per una tregua a Gaza. Per poi planare sul reddito di cittadinanza europeo a Meloni e Salvini. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è stato il grande protagonista ieri sera sul palco allestito a Villa Filippina, a Palermo, nel pieno della volata verso le Europee. Gli interventi di Conte hanno scaldato la platea palermitana e spesso è scattato l'applauso. Il leader pentastellato era reduce dai comizi di Castelvetrano e Corleone: qua si era scusato per il ritardo dovuto alle condizioni delle strade.

"Giuseppe Antoci - ha sottolineato subito Conte - è il nostro capolista nella circoscrizione Isole alle Europee, un uomo che non si è rassegnato, che ha realizzato il protocollo Antoci. E se noi candidiamo un campione di legalità come Antoci, c'è chi risponde con altre logiche e candida un campione dell'inchieste (Vittorio Sgarbi ndr)".

"La corruzione e il malaffare è penetrata nel cuore dell'Europa, la vediamo dilagare dal Nord al Sud dell'italia. Voi cosa volete fare? Noi non ci rassegniamo, combattiamo ogni giorno questa battaglia, non vogliamo essere uguali a loro". Alle parole del leader del Movimento dalla platea è partito il coro: 'Onestà, onestà'.

"Noi siamo scomodi - aggiunge Conte - Nell'inchiesta Liguria è emerso che Spinelli diceva 'dobbiamo mandare il M5S a casa'". E ha proseguito: "Stanno intervenendo per modificare delle norme a favore di corrotti, dei colletti bianchi, hanno deciso di limitare l'uso delle intercettazioni, mettono il bavaglio ai giornalisti, vogliono abolire l'abuso d'ufficio".

Poi l'idea di Conte: "Proponiamo un reddito di cittadinanza europeo, vogliamo un'Europa sociale che garantisca strumenti di sostegno adeguati per chi è in difficolta", ha detto. Quindi sulla separazione delle carriere. "Vogliono separare le carriere perché questo era il disegno di Licio Gelli, della P2". Poi su Salvini e Meloni: "Ha preso delle risorse destinate alla Sicilia dal fondo Fsc e le ha usate per il Ponte sullo Stretto, una follia di Salvini". "Giorgia, una del popolo, ma se sei una del popolo come puoi voltare le spalle al Sud in un modo cosi spudorato. L'autonomia differenziata ammazzerà completamente il Sud: chi corre già tanto correrà più veloce, chi è indietro rimarrà ancora più indietro. L'Italia è una, indivisibile, non possiamo permettergli di distruggerla".

"Se sei una del popolo (Giorgia Meloni ndr) non smantelli il salario minimo, te lo avevamo preparato - ha proseguito Conte -. Avevamo convinto il Pd, avevamo convinto anche Calenda - lo abbiamo preso nel giorno giusto, era distratto quel giorno - siamo andati sperando che ci fosse qualche speranza di tutelare 4 milioni di lavoratori ma ci hanno preso in giro. Hanno fatto sparire questa riforma".

Quindi sulla guerra. "Se voterete i nostri candidati vi promettiamo che saranno costruttori di pace - ha aggiunto - La prima promessa che vi facciamo è stop armi a Netanyahu. Dobbiamo fermarlo". "Come si può essere cosi codardi, cosi ignavi. Io non mi sento rappresentato da questo governo, non mi sento rappresentato da questo presidente del Consiglio".

"Siamo in campagna elettorale e tutti si sono scoperti pacifisti. Anche Salvini parla di pace, dopo aver votato di tutto e di più. Questo è un treno - ha aggiunto Conte - abbiamo la possibilità di far valere la nostra posizione, adesso. E' alla nostra portata il gesto di maggior rottura democratica: il voto. Dobbiamo mandare a Bruxelles e a Strasburgo dei costruttori di pace. Abbiamo bisogno di persone che abbiano la schiena dritta, che abbiano non solo la forza politica ma quella morale. Ci hanno trascinato sull'orlo di una guerra mondiale. Sono preoccupatissimo perché non mi rassegno a un'idea di un'Europa e di un'Italia in guerra ed è per questo che diciamo no all'invio di nuove armi. Noi su questo punto non abbiamo mai avuto 10 posizioni abbiamo. Da subito abbiamo condiviso una linea politica univoca: noi vogliamo essere costruttori di pace".

Infine sul Ponte. "Abbiamo avuto un contrattempo con la strada a conferma che la rete infrastrutturale primaria qui è uno dei problemi più critici. Non è possibile: siamo in Italia, in Europa, è il cuore del Mediterraneo. Qui si arriva e non si riesce a usare un cellulare, ci si mette un sacco di tempo per le strade per fare un breve tratto e abbiamo un governo che viene qui e in modo fantasmagorico propone un Ponte sullo Stretto facendo credere che domani mattina lo realizza. E' l'ennesima presa in giro".