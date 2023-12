Dalla manutenzione di strade e lampioni alle fognature: così verrà speso il tesoretto del Comune

A notte fonda il Consiglio comunale ha chiuso la partita sulle variazioni di bilancio, destinando le somme dell'avanzo d'amministrazione "libere" (un tesoretto di 19 milioni anziché 27, per via di una serie di spese legali da coprire) a investimenti per risolvere alcune delle emergenze della città.

Dalla manutenzione stradale e delle scuole all'illuminazione pubblica, passando l'acquisto di nuovi mezzi e gli interventi sui sistemi fognari come quelli di via Messina Marine e di via Tiro a Segno. La seduta è stata alquanto movimentata e il voto dell'Aula è arrivato alle 3 dopo lo scontro fra maggioranza e minoranze sulla mozione relativa all'autonomia differenziata. Il prelievo della mozione è stato bocciato, spianando la strada alla maggioranza sulle variazioni di bilancio.

Lo schema proposto dal sindaco Roberto Lagalla - che non è intervenuto in Consiglio ma ha seguito da "vicino" i lavori - è stato in parte modificato. Nel dettaglio, alla manutenzione di strade e marciapiedi sono stati assegnati 1,6 milioni; scendono da 1,5 a un milione per gli interventi negli immobili Erp (Edilizia residenziale popolare); 800 mila euro per i pali della luce; 300 mila euro per le potature; 3,2 milioni per la fognatura di via Messina Marine e 200 mila per quella di via Tiro a Segno; 100 mila euro per la Protezione civile; 300 mila per nuovi mezzi per il verde; 650 mila per quelli dell'autoparco comunale; spuntano 100 mila euro per l'acquisto delle bilance nei Centri di raccolta che serviranno a pesare i rifiuti per differenziati, ma per avere lo sconto sulla Tari servirà il collegamento degli apparecchi con l'ufficio Tributi.

E ancora: un milione di euro per gli impianti di condizionamento di Gam, archivio storico, Palazzo Ziino, Palazzo Tarallo e sede della Polizia municipale; 380 mila euro per il completamento della pista da skateboard a Borgo Ulivia; 300 mila euro per la manutenzione di fontane e vasche; 900 mila euro per interventi su Monte Pellegrino in vista del Festino di santa Rosalia; 700 mila euro (200 mila in meno) per l’acquisto di barriere e jersey, mentre 800 mila (100 mila in meno del previsto) verranno usati per i dissuasori a scomparsa del centro storico. Due milioni e mezzo saranno usati per la transazione con Amat, 870 mila per rifare l’impianto elettrico del campo da baseball, 500 mila per nuovi mezzi Amg e altrettanti per Reset; 350 mila euro andranno ai servizi tecnici per il nuovo piano regolatore.

Saltano i 400 mila euro per i mezzi Amap idonei alla pulizia delle caditoie, ma soprattutto i 3,5 milioni per la piscina comunale provvisoria al Pallone di viale del Fante. Fondi che sarebbero comunque stati insufficienti. Tagliati infine gli importi degli accordi quadro - da 750 mila a 500 mila euro - per l'edilizia scolastica, centro storico, edifici vincolati e uffici.

Le reazioni

“Con l’ approvazione dell’avanzo di amministrazione in Consiglio - dice il sindaco Lagalla - il Comune sblocca altre preziose risorse per la città. Un percorso reso possibile dopo il via libera di questa amministrazione ai bilanci degli anni precedenti. Sono stati giorni intensi di lavoro con la Direzione generale, gli uffici del Gabinetto e la Ragioneria e di condivisione con le forze politiche in Consiglio comunale per costruire uno schema di risorse da destinare a investimenti e servizi. Con i fondi dell’avanzo daremo risposte che la città aspetta da tempo, impegnando somme su edilizia pubblica, scuole, centro storico, la realizzazione delle fognature in via Messina Marine e via Tiro a Segno e ancora pulizia delle caditoie, potature e impianti di illuminazione”.

Per Carolina Varchi, vicesindaco con delega al Bilancio, "grazie al lavoro compiuto per mettere a posto i conti della città, oggi Palermo torna a investire. Il riordino dei conti per far ripartire la città era l’impegno che avevo assunto con i cittadini e che sono fiera di avere mantenuto firmando ben 10 bilanci oltre al piano di riequilibrio e accordo con lo Stato rinegoziato. In un anno e mezzo abbiamo puntato a un'impresa che molti consideravano proibitiva: quella di sistemare il bilancio della città. Lo abbiamo fatto prima approvando una sfilza di documenti finanziari, mettendo così il Comune finalmente 'al passo' con le scadenze, e adesso, con l'ultimo assestamento di bilancio approvato dal Consiglio comunale che ringrazio nella sua interezza, si segna un punto di svolta: Palermo può contare su un avanzo di amministrazione e tornare così a investire per diventare più sicura, più bella, più all'altezza delle legittime esigenze e aspettative dei cittadini”.

"L'approvazione delle variazioni di bilancio conferma la performance positiva impressa dalla nuova amministrazione alla gestione finanziaria del Comune. Con gli interventi programmati dal Consiglio comunale, soprattutto ma non solo con gli avanzi di amministrazione, sarà possibile dare risposte immediate ad alcune delle emergenze della città. Soprattutto sul fronte delle aziende, dall'Amat alla Reset e all'Amg, sarà possibile potenziare diversi servizi essenziali per la vivibilità dei quartieri e della città. Da questo punto di vista, un importante contributo alla sicurezza della città sarà dato dagli interventi finanziati ad AMG per l'illuminazione pubblica e per l'illuminazione anche delle strade private aperte al pubblico. Non va poi dimenticato, il supporto ulteriore dato per gli interventi rivolti alle politiche sociali e alle persone più fragili. In tutto questo, come sempre è stato fondamentale il lavoro svolto dal Consiglio comunale, che si conferma il luogo in cui i bisogni dei cittadini trovano risposta grazie al lavoro di contatto col territorio svolto dai consiglieri", commenta il presidente del Consiglio Giulio Tantillo.

"Un po’ come i comici sul viale del tramonto, la maggioranza al Comune di Palermo ripropone sempre la stessa scenetta. Stancante e stucchevole. Anche ieri sera un atto importante per la città, ossia l’assestamento di bilancio e la destinazione dell’avanzo di gestione, che poteva essere affrontato con responsabilità e i dovuti approfondimenti, viene approvato con forzature, assenza di trasparenza e al fotofinish. Il tutto per accontentare gli appetiti delle forze che sostengono Lagalla, fameliche di poltrone e posti, unico collante di una maggioranza più che rissosa e sfilacciata. Intanto Palermo da settembre aspetta di poter approvare il bilancio consolidato e giacciono sepolti all’ordine del giorno del Consiglio atti fondamentali. E mentre a palazzo si discute di deleghe, posti e spartizioni, la città affonda.Non commenteremo poi la vigliaccheria del negare all’aula la discussione sull’autonomia differenziata, per evitare evidentemente la brutta figura dell’essere schiavi di diktat di partito". Lo dichiarano i consiglieri e le consigliere comunali di Progetto Palermo, Oso, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto.