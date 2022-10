Città metropolitana, il Consiglio dei sindaci dà l'ok alla variazione del bilancio di previsione

Nel corso del Consiglio dei sindaci della Città Metropolitana è stata approvata all’unanimità la variazione di bilancio di previsione 2022-2024.

La manovra di variazione ammonta a 23 milioni e 700 mila euro, dei quali 5 milioni frutto di maggiori entrate e 18 milioni e 800 mila euro derivanti dall’avanzo di amministrazione del rendiconto 2021, utilizzato principalmente per maggiori investimenti.

La distribuzione della spesa sarà così articolata: 10,2 milioni in manutenzioni nel campo della viabilità del territorio della provincia palermitana, 9,2 milioni in interventi di edilizia scolastica, 2,2 milioni in maggiori oneri per il caro energia, 1 milione e 200 mila euro per debiti fuori bilancio, mezzo milione per servizi integrativi in favore di studenti con disabilità e, infine, 400 mila euro per manifestazioni culturali.

Nello specifico, gli interventi previsti riguardano: servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità (500.000 euro); energia elettrica negli uffici (500.000 euro); energia elettrica negli istituti scolastici (un milione e mezzo di euro); gas negli istituti scolastici (200.000 euro); fondo di compensazione dei prezzi dei materiali (1.200.000 euro); manutenzione straordinaria strade (8.100.000 euro); installazione telecamere contro l’abbandono dei rifiuti (250.000 euro); spese per sondaggi (200.000 euro); incarichi di progettazione (500.000 euro); fondo avvio opere indifferibili Pnrr (900.000 euro); manutenzione straordinaria di edifici scolastici (5.900.000 euro); manutenzione impianti sportivi e produttivi (560.000 euro); incarichi di progettazione (600.000 euro); cofinanziamento interventi Pnrr (1.300.000 euro).

“Sono soddisfatto del clima di collaborazione che si è creato coi colleghi sindaci e il voto all’unanimità della variazione di Bilancio in quest’ultimo Consiglio ne è la dimostrazione. Per il bene del territorio della Città Metropolitana di Palermo è importante aver destinato le risorse su temi strategici come le strade e le scuole, senza dimenticare, ad esempio, un contributo anche i servizi agli studenti con disabilità".

A dirlo è il sindaco della Città metropolitana, Roberto Lagalla, che aggiunge: "Quella iniziata è una fase di rilancio della Città Metropolitana come organo intermedio di supporto e di erogazione di servizi agli Enti locali in un processo concertativo con gli stessi che sarà fondamentale nella predisposizione del Bilancio di Previsione 2023 e del Dup (Documento unico di programmazione) che sarà sottoposto all’approvazione della Conferenza dei sindaci entro dicembre 2022”.