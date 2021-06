Sfiducia assessore Catania, Scoma (Iv): "Segnale grave per la città, Orlando si dimetta"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La barca del Comune di Palermo fa acqua da tutte le parti. L’ennesimo buco che affonda la città in un mare di desolazione lo fa la grave sfiducia all’assessore alla Mobilità, Catania, votata dal Consiglio. La città va salvata da un naufragio inesorabile che distrugge ogni speranza di ripartenza della Città. Ora ci aspettiamo un sussulto di dignità e amore per la città da parte del sindaco Orlando: rassegni subito le dimissioni". Lo dichiara in una nota Francesco Scoma, deputato di Italia Viva, segretario della presidenza della Camera dei deputati.