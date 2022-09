Settima circoscrizione, chiesta l'attivazione di uno sportello antiracket: "Comune vicino a imprese e cittadini"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il vicesindaco Carolina Varchi ha incontrato questa mattina il Consiglio della settima circoscrizione per discutere di varie problematiche delle borgate marinare, con un ordine del giorno presentato dal capogruppo di Forza Italia Ferdinando Cusimano e a firma dei componenti Armetta, D'Asta, Vescovo e del presidente Fiore.

In primo piano la questione rifiuti in primo piano. Anche la settima circoscrizione sarà interessata dal piano di pulizia straordinaria avviato da Rap e Reset. In tal senso sono anche state segnalate zone di maggiore criticità. Inoltre, anche in ottica di un prossimo decentramento, sull'esempio di Roma, Torino e Genova, come da programma del sindaco Lagalla, si è discusso della necessità di una digitalizzazione di un tutte le procedure amministrative che riguardano la circoscrizione.

Un altro punto all'ordine del giorno ha riguardato i piani aziendali della partecipata Rap. Durante l'incontro è stato anche chiesto al vicesindaco di istituire uno sportello antiracket a sostegno degli imprenditori e dei commercianti in tutte le circoscrizioni cittadine e presso lo sportello unico attività produttive, coinvolgendo anche le associazioni; di attivare tutte le procedure necessarie affinché si contrasti l’emergenza abitativa, con l’assegnazione dei beni confiscati alla criminalità mafiosa; di realizzare un parcheggio comunale nel quartiere Vergine Maria, in quanto area proveniente da confisca per mafia, e destinato in Prg a parcheggio.

"Ho ascoltato con interesse le proposte per l’utilizzo dei beni confiscati - dichiara ha dichiarato Varchi -. Il mio obiettivo è di non lasciarne alcuno inutilizzato, quindi bene utilizzo per emergenza abitativa come già facciamo e per attività sociali come sportello antiracket. L’amministrazione sarà vicina alle imprese e ai cittadini, valorizzando queste borgate marinare, anche tramite le circoscrizioni, il nostro sarà un decentramento operativo e funzionale".

Il capogruppo di Forza Italia Ferdinando Cusimano si è detto soddisfatto "per la disponibilità e l'ascolto rivolto al Consiglio di circoscrizione, sperando che quando deliberato possa trovare concretezza, in modo particolare per l'istituzione dello sportello antiracket a sostegno delle imprese e dei commercianti".