La Fiera della discordia, il doppio evento spacca la maggioranza: scontro in Consiglio

Lo sdoppiamento della Fiera del Mediterraneo, con la possibilità che per la prima volta nella storia ci siano due campionarie analoghe a distanza di 20 giorni l'una dall'altra, diventa un caso politico che apre una crepa nella maggioranza. Lo strappo si è consumato nella seduta odierna del Consiglio comunale, con l'esponente di Fratelli d'Italia Giuseppe Milazzo che ha attaccato l'operato dell'assessorato alle Attività produttive retto da Giuliano Forzinetti (in quota Dc).

La seduta, convocata per affrontare con l'assessore al Personale Dario Falzone le difficoltà di accesso ai servizi anagrafici, si è così trasformata in uno scontro interno alla maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Roberto Lagalla. Uno scontro talmente aspro che i cuffariani hanno minacciato di non partecipare più ai lavori d'Aula se prima non ci sarà un chiarimento dentro la maggioranza, alla presenza anche del sindaco e dell'intera Giunta. Il chiarimento, secondo quanto si è appreso al termine del Consiglio, dovrebbe tenersi lunedì, facendo così saltare il dibattito sull'assistenza specialistica agli studenti disabili che il presidente Giulio Tantillo aveva già calendarizzato.

Alla fine, la seduta di oggi è saltata per mancanza del numero legale dopo che parte dei consiglieri di maggioranza e di opposizioni hanno abbandonato i lavori. Fra questi Fabrizio Ferrandelli di Azione, che ha dichiarato: "Al perdurare dello spettacolo imbarazzante e nonostante i richiami continui al presidente del Consiglio comunale al fine di ottimizzare i lavori e riportare la discussione proficuamente nel merito, abbiamo deciso di concludere questo spettacolo impietoso".

Tutto è nato per il caso Fiera, portato alla ribalta da PalermoToday una settimana fa. I dissidi all'interno della compagine organizzativa hanno provocato una scissione fra i soci di Medifiere. La Medifiere è stata l'azienda che dopo lo scioglimento dell'ente Fiera del Mediterraneo ha organizzato la campionaria dal 2015 fino al 2019, anno in cui si è svolto l'ultimo evento prima della pandemia. Massimiliano Mazzara, l'amministratori unico Medifiere, ha chiesto al Comune (con una nuova società, la Mediexpo appunto) la concessione degli spazi per organizzare la fiera dal 22 aprile al 7 maggio.

All'assessorato alle Attività produttive, però, è arrivata anche l'istanza - per il periodo compreso fra il 27 maggio e l'11 giugno - di Ivan Lo Cascio, amministratore di CL20 in Ati (associazione temporanea d'imprese) con La Siciliana, azienda intestata a Leonardo Peduzzi, ex socio d'affari dei Mazzara in Medifiere.

Il Comune, precisamente gli uffici del Suap, si sono trovati così sul tavolo due richieste di concessione degli spazi. "Se dovessero essere formalizzate due concessioni per iniziative analoghe si andrebbe contra legem. Non solo verrebbe violato l'avviso del Comune sulla concessione degli spazi espositivi, in base al quale viene autorizzato solo chi presenta per primo l'istanza, ma anche la legge regionale di riferimento. La fiera campionaria non si può duplicare". Questo il pensiero del consigliere Milazzo, che ricalca l'intervento in Aula. "Io non ho mai parlato della Dc né di Forzinetti, ho solo sollevato un tema riguardante l'interpretazione dell'avviso", aggiunge Milazzo. Tanto è bastato però per aprire lo scontro nella maggioranza.

L'assessore Forzinetti, dal canto suo, conferma che "ad oggi ci sono due istanze di concessione ma il Comune non ha rilasciato autorizzazioni a nessuna delle due società: non si è ancora completata l'istruttoria del Suap". Tuttavia le due aziende che hanno richiesto i padiglioni della Fiera sono già uscite con manifesti, locandine e proclami di patrocini da parte del Comune.

"L'avviso - puntualizza Forzinetti - non consente di fare selezioni per eventi dello stesso tipo che si svolgono nello stesso periodo. Fermo restando che ancora non è stato emanato nessun atto amministrativo, a norma di avviso chi presenta istanza deve avere due anni di esperienza antecedenti alla pubblicazione dell'avviso stesso, ovvero prima del 2016".

In attesa del responso del Suap, resta in piedi il caso politico. Forzinetti in queste ore è riunito con i consiglieri comunali dell Dc, che hanno chiesto la riunione di maggioranza: "Valuteremo nelle prossime ore che posizione prendere, al di là di tutto il tema politico non è secondario", conclude Forzinetti.