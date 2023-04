Lagalla in Consiglio per la relazione semestrale: "Anche quest'anno non aumenteremo le tasse"

Non ha dovuto faticare più di tanto il sindaco Roberto Lagalla oggi in Consiglio per la relazione semestrale. I consiglieri d'opposizione - quelli che c'erano (il M5S era assente in blocco) - sono stati tutt'altro che arrembanti e la maggioranza non si è dovuta nemmeno sbracciare, limitandosi ad un solo intervento: quello del capogruppo di Lavoriamo per Palermo Dario Chinnici, incaricato di parlare a nome di tutti in un clima niente affatto belligerante. Insomma, tutto praticamente in discesa per Lagalla, che nella sua relazione ha inserito un impegno di un certo impatto: "Anche nel 2023 - ha detto - non aumenteremo le tasse ai palermitani".

Lagalla ha spiegato che il maggior gettito dell'Irpef - un residuo di oltre 9 milioni di euro rispetto ai 51 milioni previsti nella prima stesura del Patto con lo Stato fatta dalla precedente amministrazione - verrà compensato con la riduzione della Tari, che non si sposterà dai 123,9 milioni già programmati per l'anno in corso nel Piano economico-finanziario (Pef), diventato triennale in forza di una delibera dell'Arera. Contrariamente a quanto chiesto dal presidente uscente, la Rap non avrà soldi in più dal Comune. Che li utilizzerà per sterilizzare gli aumenti Irpef. Anche se a qualcuno i conti non tornano e ci sarebbero circa 3 milioni di euro che ancora ballano, se consideriamo che la Tari scenderà da 130,5 a 123,9 milioni (-6,5 milioni) e l'Irpef da coprire è precisamente 9,5 milioni. Mentre il sindaco ha poi messo nero su bianco in una nota che "complessivamente la pressione fiscale sui cittadini diminuirà di un milione di euro".

Calcoli a parte - che verranno verificati in Aula già domani con la relazione del vicesindaco Carolina Varchi sulla proposta di delibera Irpef - il dato politico emerso dalla seduta di oggi è quello di una macchina amministrativa che, pur tra mille difficoltà, è nelle condizioni di rimettersi in moto. La bassa capacità di riscossione dell'ente è una delle prime difficoltà da superare. Così come l'enorme numero di pratiche di condono edilizio in giacenza da decenni (per la cronaca circa 48 mila) e i disallineamenti con le partecipate.

Lagalla ha avviato il percorso per "un partenariato pubblico-privato" per migliorare le performance del "processo di riscossione". Si va verso "una procedura ad evidenza pubblica" per l'affidamento di un servizio che soffre maledettamente anche per la carenza di personale. Il sindaco ha annunciato che sarà necessaria "una riorganizzazione degli uffici" e il "reclutamento di nuovo personale", perché il passaggio a 30 ore di tutti i part time non basta.

Capitolo partecipate. Il monitoraggio, "attento e puntuale", della ragioneria generale ha consentito di individuare "i parametri asimmetrici" e "gli accantonamenti previsti sono orientati al superamento dei disallineamenti". Staremo a vedere. Intanto sul fronte mobilità, il sindaco ha dovuto ammettere che "le nuove linee del tram non verranno completate enetro il 2026", motivo per cui "con il ministero stiamo cercando di ottimizzare i tempi", che si sono allungati "per le procedure richieste col passaggio al Pnrr". Non è un caso, ha aggiunto Lagalla, che "si sia deciso di iniziare dalla linea C, quella che dovrà prolungare la strada ferrata da corso Calatafimi, dove ora si ferma, alla Stazione centrale".

Tra i tanti faremo ci sono le manutenzioni degli immobili e quelle delle strade. Senza dimenticare il rinnovo dei punti luce che, "fermo restando il ruolo di Amg", secondo il sindaco, potrebbe avvenire anche "in consociazione" con altri soggetti. Insomma, un'apertura ai privati per raggiungere l'obiettivo di "un'illuminazione efficiente". Il verde urbano è un'altra delle note dolenti: Ville e giardini e Reset non stanno al passo con gli interventi e Lagalla ha annunciato che un soccorso arriverà attraverso "un progetto coi detenuti che scontano la pena anche fuori dal carcere", i quali dovrebbero curare "gli spazi verdi più trascurati".

Tutt'altro che superata è l'emergenza rifiuti: la settima vasca non è stata ancora consegnata e "se non arriva nelle prime settimane dell'estate ci sarebbero grossi problemi". Sembra invece avviata a risoluzione un'altra emergenza: quella cimiteriale. "In deposito - ha ricordato Lagalla - restano 600 salme circa da seppellire, ma stavolta ai Rotoli abbiamo la reale disponibilità dei posti tra loculi prefabbricati, campi d'inumazione e spurgo delle tombe". Il Comune però intende ampliare il cimitero di Santa Maria di Gesù, dove si potrebbero ricavare "900 loculi e 700 posti nei campi d'inumazione in aree perimetrali al cimitero stesso".

Bilancio finale. "Si poteva fare di più? Sì. C'era però il rischio di fare meno. Abbiamo una sola e consolidata certezza: aver operato con razionalità", ha concluso il sindaco. La seduta è scivolata via in tre ore e mezza fra repliche delle opposizioni, l'unico intervento della maggioranza e chiusura affidata sempre al sindaco, che conta di "superare le difficoltà gestionali e contabili, un macigni che condizionano il presente e l'immediato futuro, con l'approvazione nei tempi prefissati dei bilanci e del piano di riequilibrio".

Le reazioni

Per il gruppo del Pd, a Lagalla "manca totalmente la visione". "Cosa vuole fare questa amministrazione guardando al futuro di Palermo? Sulla fiera e lo stadio, l'amministrazione è arrivata sempre un minuto dopo con un grande danno di immagine ed economico. Anagrafe e personale: fioccano le diffide dei dipendenti comunali e le file davanti agli uffici. La lentezza nelle scelte e nelle nomine dei Cda ha comportato un non governo delle stesse aziende. Un'amministrazione a dir poco balbettante si è fatta tirare la giacchetta a destra e sinistra. Ha avuto troppa fretta, a parer nostro, nel ritirare il piano regolatore. Non si può procedere con varianti spot che non mostrano la Palermo del futuro, ma che in realtà fanno tendere solo ad un chiacchiericcio. L'annoso contenzioso con Amat, 80 milioni, rischia di far saltare il banco. Il sindaco presenti soluzioni a questi temi e porti il cronoprogramma dettagliato del Pnrr, faccia tutto il possibile per scongiurare l’aumento dell’Irpef e l’esclusione dello stadio Barbera dagli Europei 2032".

Anche per Massimo Giaconia (Progetto Palermo), "si poteva fare di più" se non altro perché "questa amministrazione ha lo stesso colore politico del governo regionale e nazionale. Evidentemente però non hanno suputo sfruttare nemmeno questo. Un esempio? L'accordo con lo Stato fatto da Orlando prevedeva 180 milioni per il Cemune e a questa amministrazione è stata confermata la stessa cifra".

Per la maggioranza ha parlato solo Dario Chinnici (Lavoriamo per Palermo): "Alle ultime elezioni i palermitani hanno voluto Roberto Lagalla sindaco per voltare pagina, nella speranza di risolvere le troppe emergenze della nostra città. Oggi, dopo 10 mesi, abbiamo più che dimezzato le salme in attesa ai Rotoli, evitato il default senza aumentare le tasse e provato a fare ripartire la macchina amministrativa puntando sul personale. Questa amministrazione sta facendo di tutto per voltare pagina rispetto alla mala gestio dell'epoca Orlando e ridare dignità alla quinta città d'Italia".

Da Giulia Argiroffi di Oso è arrivato "un plauso per il seppellimento dei morti: si poteva fare e si sta facendo! Chiediamo a questa amministrazione di non fermarsi fino alla restituzione di dignità all'ultima bara e poi proseguire in una operazione sincerità, che racconti le colpe di Orlando Cascio nella gestione del cimitero". Per quanto riguarda il resto, secondo Argiroffi "sulla guida delle partecipate è stato perso un tempo ingiustificato e nulla si è fatto e nulla detto oggi per affrontare le criticità in cui versano soprattutto Amat e Rap il cui equilibrio precario, attestato anche dal ragioniere generale, mette in pericolo l'intera macchina comunale. La gestione priva di programmazione della fiera e dello stadio ha portato in un mese a due fallimenti enormi per la città: la fiera è inagibile e lo stadio non è stato scelto per ospitare gli europei. Tutto questo in continuità con l'amministrazione Orlando".