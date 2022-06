Nuovo forno crematorio ai Rotoli, il Consiglio approva la variante al Piano regolatore

Passo in avanti per la realizzazione del nuovo forno crematorio all'interno del cimitero dei Rotoli. Oggi il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la variante urbanistica al Piano regolatore per destinare un lotto del camposanto ad un vero e proprio tempio crematorio, che sorgerà accanto all'impianto esistente ma guasto da tempo immemore.

Per il nuovo forno crematorio, deliberato dalla Giunta comunale nel 2015, c'è un finanziamento di 2,7 milioni di euro prelevati dall'avanzo d'amministrazione. Dall'inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche (nel 2015) alla gara di progettazione (affidata nel 2020) ci sono voluti ben cinque anni. Cinque anni di ritardi, che sono stati sbloccati in piena emergenza cimiteriale con le bare che nel frattempo avevano già riempito tutti i depositi dei Rotoli.

Il progetto definitivo varato da uno studio esterno al Comune circa un anno fa è approdato in Consiglio dopo un lungo iter burocratico che ha coinvolto diversi enti: dalla Regione all'Asp, passando appunto per il Comune. Con la pubblicazione di un apposito decreto da parte dell'assessorato regionale Territorio e Ambiente, il Comune potrà bandire la gara d'appalto per i lavori.

Domani l'attività di Sala delle Lapidi riprenderà con la discussione della delibera riguardante le aliquote della Tari, la tassa sui rifiuti. Prevista l'audizione dei vertici della Rap e della Srr (la società di regolamentazione dei rifiuti). L'approvazione dell'atto è legata alla scedenza del bilancio, prorogata di un mese.