Tantillo all'Anci: "Necessario il riconoscimento giuridico del ruolo istituzionale dei consiglieri comunali"

Il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, ha partecipato ieri al Consiglio nazionale dell'Anci, nella sua qualità di componente del Consiglio nazionale e di vice coordinatore della conferenza dei presidenti dei Consigli comunali. Nel suo intervento in plenaria, Tantillo ha richiamato la necessità di "un giusto riconoscimento del ruolo dei Consiglieri comunali, sia in termini istituzionali sia in termini politici".

"I consiglieri - ha affermato - sono l'anello di congiunzione fra i cittadini e le istituzioni, ma spesso hanno strumenti non adeguati per svolgere appieno il proprio compito, a partire da un adeguato riconoscimento giuridico del ruolo istituzionale. E' giusto che vi sia grande attenzione al ruolo dei sindaci, chiamati a guidare le proprie comunità in condizioni spesso non facili, ma quel lavoro svolto dalle amministrazioni non sarebbe possibile senza il supporto e senza la competenza che è richiesta ai Consigli e ai consiglieri per l'adozione di strumenti fondamentali, come i bilanci, i piani regolatori e i regolamenti solo per citarne alcuni".

Per questi motivi, Tantillo ha chiesto al Consiglio nazionale dell'Associazione dei Comuni di farsi portavoce di un'iniziativa apposita per "una revisione delle norme sullo status dei consiglieri a cominciare dai permessi per partecipare alle sedute di consiglio, a quelle delle commissioni e per permettere loro lo studio degli atti amministrativi".