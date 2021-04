Consiglio, debacle della maggioranza: bocciato il piano delle opere pubbliche 2020

Dopo la bocciatura in commissione Urbanistica arriva anche quella in Consiglio comunale per il piano triennale delle opere pubbliche 2020/22 e l'elenco annuale 2020. L'atto è stato respinto da Sala delle Lapidi, riunita online, con la seguente votazione: 16 contrari, 6 astenuti (il consigliere di maggioranza di Italia Viva più Valentina Caputo del gruppo misto) e solo 11 favorevoli. Tanto ha racimolato la maggioranza durante la seduta odierna, che sancisce una nuova debacle per gli orlandiani. Alla votazione non hanno partecipato i 3 consiglieri del Movimento 5 Stelle, secondo cui "non c'erano gli elementi per votare e troppi erano gli aspetti che andavano chiariti".

"Una maggioranza in frantumi a Sala delle Lapidi - dicono Viviana Lo Monaco, Antonino Randazzo e Concetta Amella - regala l'ennesima bocciatura di un atto proposto dall'Amministrazione. Non è bastato dare un'ulteriore poltrona in Giunta ad un nuovo Assessore renziano per ricucire lo strappo ormai evidente tra i consiglieri eletti con Orlando; a pagarne il conto saranno inevitabilmente i cittadini palermitani, mentre la città sprofonda miseramente".

Dall'opposizione però arriva la pesante critica dei pentastellati del consigliere Mimmo Russo (Fratelli d'Italia) che afferma: "Il Movimento 5 Stelle è letteralmente scomparso, non hanno risposto neanche all'appello. E' come se già fossero stati assorbiti nella futura coalizione con la sinistra".

"L'amministrazione attiva è allo sbando - dice Ugo Forello (Oso) - e il Consiglio comunale non è più disposto ad assecondarla. Il piano delle opere pubbliche 20-22 e l'elenco dell'elenco annuale 2020 (?) era un atto inutile e dannoso che sancisce il fallimento della missione del Sindaco in questo suo ultimo mandato e prova, una volta di più, l'inaccettabile ritardo con cui vengono proposte le deliberazione al Consiglio. Inoltre, dopo l'approvazione dell'emendamento al bilancio previsionale 2020-2021 con il quale sono state stralciate le somme destinate alle opere accessorie al tram (per impiegarle per altre e più importanti finalità), la giunta ha tentato, senza riuscirci, di reinserire nel 2021 tali somme, ma il maldestro tentativo è stato scoperto e fermato. Questo ultimo anno di mandato rischia di trasformarsi in una lenta e dolorosa agonia per la città, penso che il sindaco dovrebbe prendere atto di tutto ciò e rassegnare le sue dimissioni".

Nella maggioranza l'unica voce nitida è quella di Franceca Bertolino di Italia Viva che parla anche a nome di tutto il gruppo: "Questo piano triennale era un atto superato non aggiornato al bilancio 2020 approvato e agli emendamenti condivisi col sindaco. In più era accompagnato da una relazione scarna dell'assessore. La bocciatura comunque non avrà nessuna refluenza".

Va giù pesante Igor Gelarda (capogruppo della Lega): "Ennesimo Sonoro schiaffo in consiglio al Sindaco Orlando, che si è visto bocciare il piano triennale delle opere pubbliche. La sua maggioranza non esiste piu. Il centrodestra è pronto a governare e risollevare la citta da questo disastro".

Così invece Alessandro Anello, consigliere comunale della Lega e vice presidente della commissione attività produttive: "La bocciatura in consiglio comunale del piano triennale delle opere pubbliche per il periodo 2020-2022 certifica ancora una volta l'assenza totale di programmazione dell'amministrazione guidata dal sindaco Orlando, una patologia ormai cronica che sta fortemente debilitando lo stato di salute della città di Palermo. A Palazzo delle Aquile di piano triennale in piano triennale si va avanti da molti, troppi anni senza opere realizzate, ma soprattutto nella totale confusione rispetto agli interventi strategici per lo sviluppo della città. Un piano, inadeguato e vecchio, che ha dato ancora una volta dimostrazione che l'amministrazione comunale non ha nessuna progettualità e per questo lo abbiamo bocciato in Aula con sedici voti contrari, dopo averlo già bocciato in commissione attività produttive con un parere esemplarmente contrario, oltre al no pure della commissione urbanistica. Un piano triennale non all'altezza della quinta città d'Italia, specchio di un'amministrazione che ha perso l'orientamento e sta portando Palermo verso il precipizio".