Diritti portuali, c'è il via libera del Consiglio: previsto un incasso di circa 10 milioni nei prossimi dieci anni

Una tassa che prima non c'era. Il Consiglio comunale dà via libera alla delibera che introduce l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco portuali, così come previsto dall'accordo con lo Stato sottoscritto a inizio anno dalla Giunta Lagalla per il riequilibrio dei conti. I passeggeri che partono dal porto di Palermo pagheranno una tassa, che aumenterà progressivamente nei prossimi dieci anni: un euro dal 2023 fino al 2028, 1,25 euro dal 2029 al 2031 e 1,50 euro dal 2032 al 2034.

La delibera - approvata oggi a Sala delle Lapidi al termine di una seduta parecchio travagliata, con diverse sospensioni - è disciplinata da un regolamento, che affida la riscossione del tributo all'Autorità portuale. L'ente presieduto da Pasqualino Monti incasserà le somme tramite le compagnie di navigazione e le verserà al Comune con cadenza annuale.

Grazie a un emendamento scritto in quinta commissione, su proposta di Giuseppe Miceli del M5S, sono previste una serie di esenzioni: non pagheranno l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco portuali i disabili (siano essi passeggeri di crociere, traghetti o residenti nelle isole minori), i lavoratori pendolari che fanno la spola fra Palermo e le isole minori, gli studenti residenti nelle isole minori. L'emendamento, che ieri aveva determinato il rinvio della seduta, ha incassato il parere positivo dei revisori. "Esprimo apprezzamento per il lavoro svolto in quinta commissione - dice il presidente Salvo Alotta - che ha portato all'approvazione in Aula dell'emendamento sulle esenzioni".

Nel 2022, secondo i dati sul traffico diffusi dall'Autorità portuale, sono stati registrati 767.044 imbarchi e 452.000 transiti, per un totale di oltre 1,2 milioni di passeggeri. Dai diritti portuali il Comune conta di incassare 767.044 euro all'anno fino al 2028, 958.805 euro dal 2029 al 2031 e 1.150.566 euro dal 2032 al 2034, per un totale di circa 10 milioni. L'addizionale sui diritti portuali entrerà in vigore in forza di una convenzione che l'amministrazione comunale, in base ad un altro emendamento approvato dal Consiglio, dovrà stipulare con l'Autorità portuale entro la data di esecutività dell'atto, ovvero 15 giorni.

Come detto, la seduta di oggi è stata contrassegnata da diversi stop and go dopo che in Aula è scoppiata la bagarre sull'ammissibilità degli ordini del giorno, in particolare uno sulla tutela dei diritti della comunità Lgbt e dei bambini delle coppie omogenitoriali. L'ordine del giorno in questione (prima firmataria Mariangela Di Gangi di Progetto Palermo) puntava, alla vigilia del Palermo Pride, ad impegnare l'amministrazione in progetti contro le discriminazioni, campagne informative rivolte alle scuole e alla cittadinanza e a fare pressione sul governo nazionale per revocare la decisione sulle iscrizioni anagrafiche dei figli delle coppie omogenitoriali.

La conferenza dei capigruppo, riunita durante una delle sospensioni, ha deciso di mettere in votazione solo gli ordini del giorno pertinenti alla delibera sui diritti portuali, rinviando tutti gli altri (incluso quello sui diritti della comunità Lgbt e delle famiglie omogenitoriali) alle prossime sedute. E così è stato, scatenando la protesta delle opposizioni che hanno abbandonato l'Aula prima della votazione dell'atto.

Le reazioni

"Oggi - afferma Mariangela Di Gangi - si è consumata una frattura politica insanabile con la maggioranza. Si è fatto un uso politico del regolamento del Consiglio per censurare un tema importante alla vigilia del Palermo Pride. Fratelli d’Italia detta la linea alla maggioranza di centrodestrae il presidente del Consiglio impedisce la votazione dell’ordine del giorno sul contrasto all’omofobia, l’adesione del Consiglio al Palermo Pride e sulla trascrizione dei bambini e delle bambine delle famiglie omogenitoriali. Viene così svelata l’ipocrisia di un'amministrazione comunale che è ideologica e si comporta di conseguenza. Ma la città non si lascerà prendere in giro".

"Sono contento per l'approvazione dell'emendamento a favore di disabili, residenti e pendolari - afferma Giuseppe Miceli, consigliere del M5S -. Partito in maniera condivisa in commissione, in Consiglio ci siamo trovati a doverlo inspiegabilmente difendere da alcuni attacchi di maggioranza, anche a causa della tenuta d'Aula, tutt'altro che adeguata da parte della presidenza, cosa che si è ulteriormente palesata nel momento della trattazione degli ordini del giorno che erano stati condivisi".

"Con l’adozione dell'atto istitutivo addizionale sui diritti portuali da parte del Consiglio - dice Antonio Rini di Fdi - l'amministrazione Lagalla procede incamerando un altro atto propedeutico all’approvazione del bilancio e alla rimodulazione del piano di riequilibrio. Un plauso all’assessore al ramo Carolina Varchi ed all'ufficio Tributi, che hanno consentito la redazione della proposta deliberativa e relativo schema regolamentare di applicazione. Non c’è dubbio che oggi, oltre all’iter amministrativo, si rileva il dato politico di una maggioranza che procede spedita l'obiettivo di dotare il Comune di un bilancio per trasformare i buoni intenti in fatti concreti".

Leopoldo Piampiano di Forza Italia ha firmato un ordine del giorno, con il quale si impegna il sindaco "ad attivarsi affinché si possa trovare una migliore sistemazione degli operatori turistici che lavorano nei pressi del porto: bus e trenini turistici, carrozze, taxi. "Da aprile 2022 - spiega Piampiano - la promozione e vendita dei servizi turistici non avviene più all’interno dell’area portuale bensì appena fuori dal porto a ridosso della zona pedonale di via Emerico Amari, con enormi disagi per gli operatori, per i turisti e per gli automobilisti, stante l’appesantimento che tali operazioni arrecano al traffico di via Crispi. Auspico, che l'amministrazione comunale, in collaborazione con l'Autorità portuale, possa porre rimedio a tale problematica al fine di garantire lo svolgimento delle attività in maniera ordinata e regolamentata, evitando altresì di congestionare l’importante asse viario della via Francesco Crispi".