Centrodestra assente in Consiglio, il Pd attacca Lagalla: "Non ha più la maggioranza, si dimetta"

L'ipotesi di un ingresso in Giunta di Fabrizio Ferrandelli sta creando non poche fibrillazioni nel centrodestra. Fibrillazioni che si ripercuotono sull'attività del Consiglio, dove oggi erano assenti gran parte dei consiglieri di Fratelli d'Italia - il partito che più di tutti storce il naso per l'eventuale nomina ad assessore di Ferrandelli - e di ben tredici esponenti della maggioranza su ventisei.

Assenze che per il Pd "confermano la crisi politica dell’amministrazione Lagalla". Lo dicono in una nota i consiglieri Rosario Arcoleo (capogruppo), Fabio Giambrone, Giuseppe Lupo, Teresa Piccione, che rincarano a dose: "Il sindaco prenda atto che non ha più una maggioranza e si dimetta. Il sostegno al sindaco dei consiglieri di Azione si è rivelato un boomerang, mandando in frantumi il centrodestra in lotta per un nuovo rimpasto di Giunta".

Fratelli d’Italia, sostenuta anche da Dc e Forza Italia, vorrebbe che Ferrandelli e Canto lasciassero Azione, partito in cui continuano a militare anche dopo l'adesione al gruppo del sindaco (Lavoriamo per Palermo). Il motivo sta nel fatto che Azione a Roma sta all'opposizione del governo Meloni e sicuramente farà campagna contro il centrodestra per le Europee. Da qui le fibrillazioni, che però il sindaco Lagalla avrebbe già arginato decidendo di far slittare la nomina di Ferrandelli a dopo le Europee.