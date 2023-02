Scontro in Consiglio comunale, Bonanno (Dc): “Sono stato aggredito e offeso da Forello"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Sono ancora scosso per l’ingiustificata aggressione verbale subita dal consigliere Forello a margine del consiglio comunale di oggi. La Politica è confronto, anche aspro, ma non si devono mai oltrepassare certi limiti: quanto accaduto oggi in aula rappresenta una vergogna”. Lo dichiara Domenico Bonanno, capogruppo della DC al Consiglio Comunale di Palermo, che ripercorre quanto accaduto durante la seduta odierna del Consiglio comunale.

“Ho provato a manifestare solidarietà ai cosiddetti ‘precari covid’, i cui contratti sono in scadenza oggi, provando a spiegare con temi concreti e argomenti seri perché sono dalla loro parte, ma non ho potuto completare il mio intervento perché continuamente interrotto dai colleghi Ugo Forello e Giulia Argiroffi, offeso ed accusato di clientelismo. A causa di questo comportamento irrispettoso il Presidente del Consiglio Comunale Tantillo ha ritenuto di dover sospendere la seduta al termine della quale ho subito un’aggressione verbale senza precedenti. Sia chiaro a tutti che non si è avuto alcuno scontro fisico solo e soltanto grazie al mio self control e alla mia precisa volontà di non cadere nelle provocazioni del consigliere Forello, spesso avvezzo ad atteggiamenti provocatori e sopra le righe” continua Bonanno.

“Ho grande rispetto per il ruolo che ricopro, per le istituzioni, per i cittadini che rappresentiamo e non per ultimo, per le opinioni di tutti. Opinioni che tutti hanno, e dovranno sempre avere, la libertà di esprimere senza per questo essere tacciati di clientelismo o offesi. Mi batterò sempre affinché in aula ogni collega possa liberamente esprimersi senza che si ripeta quanto accaduto questa mattina. Quella di oggi è una pagina di brutta politica, per quanti come me, credono ancora nella Politica del confronto e non scambiano l’aula consiliare per un ring. Fatti incresciosi come questi non dovranno più ripetersi, piuttosto chi ha sbagliato mediti sui propri errori e chieda pubblicamente scusa, non a me, ma ai cittadini palermitani che meritano ben altri comportamenti”, conclude Bonanno.