Regolamento movida, per la musica all'aperto in centro si va verso lo stop alle 23 (mezzanotte nei weekend)

Dopo l'approvazione dei primi due articoli, è stata rinviata a venerdì la trattazione in Consiglio comunale del nuovo regolamento sulla movida. Maggioranza e opposizione nei giorni scorsi hanno lavorato assieme sugli emendamenti al testo, ma oggi non hanno ricevuto in tempo i pareri ai sub-emendamenti, trasmessi in ritardo dall'ufficio di presidenza agli uffici competenti.

Poco male perché l'atto sarebbe in dirittura d'arrivo, con tutto il carico di novità che puntano a contrastare la malamovida senza penalizzare gli esercenti. Ed eccole le novità - non ancora definitive, è bene precisarlo - contenute nel provvedimento. Il regolamento introduce nuovi orari sulle attività dei locali notturni, regolamentando ad esempio la musica all'aperto: in centro storico fino alle 23 nei giorni feriali e a mezzanotte nei weekend. Lo prevede un emendamento al regolamento, che sposta invece lo stop alla musica all'esterno a mezzanotte (nei feriali) e a mezzanotte e mezza (fine settimana) nei mesi compresi da maggio a settembre. All'interno dei locali invece verrebbero consentiti concerti e dj set fino a mezzanotte e mezzo nei giorni feriali e all'1,30 nei fine settimana. Limiti che slittano avanti di un'ora nelle altre zone della città. Discorso diverso per le discoteche autorizzate, che dovranno dare l'alt alla musica a partire dalle 2. Il Comune però non concederà più nuove licenze per discoteche in centro storico.

Per quanto riguarda invece gli stabilimenti balneari e i circoli privati che si trovano nelle fasce costiere, potranno svolgere spettacoli e/o intrattenimenti musicali o danzanti dal primo giugno al 30 settembre di ogni anno nei giorni compresi dal lunedì al giovedì dalle 10 all'1 di notte. Mentre il venerdì, sabato e domenica il limite si sposterà alle 3. Quest'ultima norma ha provocato già delle polemiche, con i residenti dell'Addaura che si dicono pronti a ricorrere al Tar.

L'obiettivo del regolamento, come noto, è coniugare le esigenze dei residenti, che si lamentano per la movida selvaggia, con quelle dei commercianti, secondo cui i problemi sono rappresentati dai pochi locali rumorosi che non rispettano le regole e dall'abusivismo dilagante. Per tirare il freno alla malamovida, il Comune interviene anche sulla vendita degli alcolici. Gli esercizi di vicinato come i minimarket non potranno vendere alcol dopo le 22 né si potrà circolare con bevande in vetro o lattina dalle 22 alle 7 del giorno successivo.

C'è un articolo del regolamento che riguarda anche le sale giochi e scommesse. Rispetto alle attuali norme, è previsto un orario unico di funzionamento per gli apparecchi da gioco come le slot machine: dalle 15 alle 22, mentre adesso lo stop è a mezzanotte. Il problema è che nelle sale giochi rientrano pure i bingo, che attualmente chiudono all'1 nei giorni feriali e alle 4 nei festivi. Riducendo l'orario notturno di attività delle sale bingo, il rischio è che il provvedimento venga impugnato; senza considerare ci potrebbero anche essere delle ripercussioni sul personale.

"Stiamo trattando - dice Ottavio Zacco, presidente della commissione Attività produttive - uno dei regolamenti più importanti per la città, che inciderà tanto sulla vita dei residenti quanto sulle attività degli esercenti. Non sono contento per la conduzione dei lavori - conclude l'esponente di Forza Italia lanciando una frecciata al presidente del Consiglio - in quanto le commissioni che hanno incontrato i rappresentanti dei residenti e le associazioni dei commercianti non sono state coinvolte nelle riunioni dei capigruppo. Auspico pertanto che l'Aula possa trovare il giusto equilibrio fra opposte esigenze, accogliendo tutte le modifiche in cui si è faticosamente trovata una sintesi".