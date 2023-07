Consiglio comunale, sì a rate più lunghe (fino a 120) per pagare la tassa sul suolo pubblico

Fino a 120 rate per mettersi in regola con la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Lo ha deciso il Consiglio comunale, che ha modificato l'articolo 35 del regolamento sul Canone unico patrimoniale (Cup), tassa che ha sostituito la vecchia Tosap e ha incluso anche l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. Oltre a dilazioni più lunghe e agevoli per gli importi superiori a 200 euro, Sala delle Lapidi ha previsto anche un regime speciale senza fidejussione per gli arretrati degli anni 2021 e 2022 (servirà invece la garazia bancaria per le tasse sopra i 50 mila euro non pagate dal 2023), nonché l'impegno per l’amministrazione di modificare anche il regolamento della rateizzazione dei tributi, armonizzandolo alla delibera approvata oggi.

In base al regolamento adesso è ammessa la possibilità del versamento da 4 a 12 rate mensili per gli importi compresi fra 200 euro e 3 mila euro, da 13 a 24 rate mensili gli importi compresi fra 3.000,01 e 6 mila euro, da 25 a 36 rate mensili gli importi fra 6.000,01 e 20 mila euro, da 37 a 72 rate mensili per importi fra 20.000,01 a 50 mila e da 72 a 120 rate mensili per importi oltre i 50 mila euro.

"L’approvazione delle modifiche all’articolo 35 del regolamento sul Cup rappresenta un grande segnale di attenzione nei confronti dei cittadini e delle categorie produttive della città. Con questa delibera approvata oggi, completiamo un percorso che sana gli errori del passato, andando incontro alle legittime esigenze di cittadini e imprenditori, che non sono certamente degli evasori ma che, invece, hanno avuto la sfortuna di subire gli aumenti nefasti e incontrollati seguiti all’entrata in vigore del Canone unico patrimoniale nel 2021, subentrato alla vecchia Tosap". Così, in una nota congiunta, i capigruppo di maggioranza: Domenico Bonanno (Democrazia Cristiana), Alessandro Anello (Lega), Dario Chinnici (Lavoriamo per Palermo), Gianluca Inzerillo (Forza Italia) e Giuseppe Milazzo (Fratelli d’Italia).

"Con questo atto, approvato grazie al volere della maggioranza e alla responsabilità di una parte delle opposizioni, - proseguono Bonanno, Anello, Chinnici, Inzerillo e Milazzo - aiutiamo concretamente tutte le attività commerciali, le ditte e le associazioni concessionarie di aree pubbliche o in possesso di dehors. Un ringraziamento all'assessore Forzinetti e ai suoi uffici per l'importante lavoro svolto, che segna una definitiva svolta nel rapporto tra pubblico e privato".

Il gruppo Oso ha contribuito a redigere, presentare e far approvare l'emendamento grazie al quale da oggi gli imprenditori potranno regolarizzare le loro posizioni per gli anni 2021 e 2022 a rate e senza fidejussione: "Siamo soddisfatti - dicono Ugo Forello e Giulia Argiroffi - per aver raggiunto l'obiettivo del migliore equilibrio possibile tra le esigenze economico-finanziarie di un ente in predissesto e quelle dei nostri imprenditori. Per gli importi superiori a 50 mila euro, a partire dall'anno in corso, il Comune avrà la garanzia della fidejussione, così da potere liberare immediatamente le somme accantonate perché non più di difficile esigibilità. Oggi abbiamo supportato i numeri della maggioranza non sufficienti al voto, con l'onestà intellettuale di chi studia e rimane libero di agire per il perseguimento del bene comune, sempre e comunque".

Il soccorso di Oso alla maggioranza viene stigmatizzato dagli altri gruppi di minoranza: "Il centrodestra non riesce da solo ad avere il numero legale per l’approvazione degli atti, neppure quando così importanti". Così Progetto Palermo, Pd, Movimento 5 Stelle, Azione e gruppo Misto, "contrari a far pagare oneri per fidejussioni ai contribuenti che decidono di rateizzare i tributi dovuti al Comune. La legge che disciplina la rateizzazione dei tributi comunali, infatti, non prevede alcun obbligo".

Protesta il consigliere di Azione Leonardo Canto, dopo che l'Aula ha deciso di non approvare l'ordine del giorno (originariamente firmato da tutti i componenti della commissione Attività produttive) per impegnare l'amministrazione a sospendere il regolamento anti evasione agli imprenditori che hanno ricevuto gli avvisi di pagamento del Cup per gli anni 2021 e 2022. "Si tratta - sostiene Canto - di un grave danno per gli imprenditori della città. L'applicazione del Cup in questi due anni è stata posta in essere in modo erroneo, generando una pretesa abnorme ed improponibile. Ebbene, l'ordine del giorno chiedeva di disapplicare il regolamento anti evasione in questi casi".

"I colleghi della maggioranza hanno dapprima ritirato la firma originariamente apposta e poi concorso alla bocciatura insieme all'Aula. L'effetto è presto detto, tutte le imprese che non saranno in grado di pagarlo vedranno revocarsi la licenza e dunque non potranno proseguire la propria attività. La maggioranza di centrodestra continua ad inanellare provvedimenti di stampo illiberale contro gli imprenditori cittadini oppressi da una ingiusta tassazione".