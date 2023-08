Prima seduta del Consiglio a Sala Martorana: lavori subito sospesi, è ancora scontro sulla commissione Bilancio

E' durata circa 20 minuti la prima seduta del Consiglio comunale a Sala Martorana, dopo la consegna di Sala delle Lapidi alla ditta che si sta occupando della ristrutturazione di Palazzo delle Aquile. Il presidente Giulio Tantillo ha aperto i lavori con alcune comunicazioni, poi il consigliere di maggioranza Dario Chinnici (Lavoriamo per Palermo) ha chiesto una sospensione per riunire i capigruppo. Riunione che si è svolta nella stessa Sala Martorana e che è servita per stabilire le delibere da prendere in esame nelle prossime sedute prima della pausa di Ferragosto.

In attesa del bilancio consuntivo del 2022, il Consiglio dovrà trattare alcuni regolamenti - quello sui rifiuti e quello sulle attività produttive (dove sono previsti contributi per le imprese) - ma soprattutto dovrà occuparsi dello scontro in corso sulla commissione Bilancio, dopo le dimissioni in massa degli esponenti di maggioranza. Una mossa politica, avvenuta in chiusura della seduta in cui si è approvato il bilancio di previsione, per far decadere dalla carica di vicepresidente Ugo Forello (gruppo Oso), che si era opposto al fondo destinato al Consiglio - originariamente dell'importo di 500 mila euro ma poi decurtato a 150 mila euro - per patrocini onerosi e sostegno a iniziative sociali, culturali e sportive.

Sul caso, venerdì si esprimerà l'ufficio di presidenza del Consiglio, anche se il sigillo alla decisione finale dovrebbe apporlo l'Aula. Una eventuale ricostituzione della commissione con nuove nomine in base alla consistenza dei gruppi taglierebbe fuori Carmelo Miceli, originariamente approdato in commissione Bilancio in quota Pd e ora al gruppo Misto, oltre a Forello, passato dal gruppo Azione-Più Europa a Oso. Forello però non ci sta e in una nota inviata alla presidenza del Consiglio e per conoscenza al segretario generale e all'avvocatura del Comune afferma che "la commissione Bilancio non si può intendere decaduta e da ricostuire e che, invece, in applicazione delle norme vigenti, dei pareri espressi e della ratio legis, i consiglieri che si sono in modo irrevocabile dimessi dovranno essere sostuiti dai capigruppo di riferimento".

"La decadenza degli organi collegiali - prosegue - deve essere espressamente prevista da un’apposita norma, sia essa una legge, uno statuto o un regolamento e che, pertanto, è vietato il ricorso ad interpretazioni estensive a casi in cui non è specificamente indicata". Inoltre bolla come "inconducenti, errate e fuorvianti" le argomentazioni esposte ieri in un parere del segretario generale, Raimondo Liotta, secondo cui la commissione è da considerarsi decaduta. "Nel caso di specie e come appena affermato, l’ufficio di presidenza non potrebbe dare luogo ad alcuna interpretazione autentica del regolamento ma, semmai, qualora dovesse dichiarare l’avvenuta decadenza della commissione, darebbe luogo ad un’interpretazione creativa e innovativa perché introdurrebbe (illegittimamente) una nuova e specifica causa di decadenza che non è previsto né dalla legge (vedi Tuel) né dal regolamento del Consiglio".

Quindi l'attacco alle forze di maggioranza che, sostiene Forello, "vorrebbero avvalersi di questo (illegittimo) escamotage per alterare la configurazione politica della prima commissione consiliare, così come determinata al momento della sua costituzione". Da qui la richiesta di essere audito dall'ufficio di presidenza, al pari del consigliere Miceli e "se permangono ancora dubbi sulla correta applicazione della normativa e del regolamento, richiedere un parere pro veritate all'Avvocatura comunale e al ministero degli Interni". Forello, su questa vicenda, è pronto ad andare sino in fondo, tant'è che ha annunciato eventuali azioni legali al Tar.

Un eventuale stallo della commissione Bilancio creerebbe non pochi problemi in vista della trattazione del consuntivo, che si dovrebbe esitare a fine mese, previo parere dell'organismo consiliare. Della vicenda si è discusso oggi pomeriggio a Palazzo delle Aquile anche nel corso di un vertice dei capigruppo di maggioranza con il sindaco Lagalla, che avrebbe chiesto alla sua maggioranza di trovare al più presto una soluzione per evitare l'impasse sul consuntivo.