Consiglio, il Pd condanna i fatti di Acca Larentia e spacca la maggioranza: Fdi si dissocia

Un ordine del giorno del Pd, presentato dalla consigliera Teresa Piccione, che impegna sindaco e giunta "a condannare duramente gli esecrabili fatti avvenuti ad Acca Larentia il 7 gennaio 2024 (il saluto romano di alcuni dei presenti alla commemorazione dei morti nella strage del 1978, ndr) e a chiedere al governo nazionale di intervenire con immediatezza affinché siano accertate le eventuali responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti", spacca la maggioranza in Consiglio comunale.

L'atto viene infatti firmato e votato anche da pezzi della maggioranza - da Forza Italia alla Dc, passando per Lavoriamo per Palermo (il gruppo del sindaco) - scatenando la reazione di Fratelli d'Italia. I meloniani votano contro e dopo una sospensione di due ore della seduta ripresentano un loro ordine del giorno che ripercorre la cronistoria dei fatti accaduti a Roma, incassando il sostegno di tutta la maggioranza.

"Fratelli d'Italia - commenta Teresa Piccione - è distante dai valori democratici e costituzionali, richiamati nel nostro atto. Una distanza che preoccupa. Nel nostro ordine del giorno non c'era né una parola contro Fdi né contro la premier Meloni. La maggioranza di centrodestra in Consiglio conferma le difficoltà a compattarsi e a tenere i numeri in Aula". Fratelli d'Italia, dal canto suo, sostiene che il tema trattato nell'ordine del giorno non fosse attinente ai lavori del Consiglio, convocato per trattare le aliquote dei tributi locali (Imu, Tari e Irpef): tre atti propedeutici al bilancio di previsione 2024-2026.

"La nostra contrarietà - dice Antonio Rini di Fdi - non è sui contenuti ma sul metodo. Non c'è stata una condivisione preventiva di questo atto. Fratelli d'Italia oggi è un partito di governo che si riconosce nei valori costituzionali e repubblicani. A distanza di 45 annichiediamo che sia fatta luce sulla strage di Acca Larentia".