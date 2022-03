Consiglio comunale approva mozione per l'Ucraina: "Istituzioni cooperino per porre fine a guerra"

Il consiglio comunale di Palermo ha approvato una mozione che impegna il sindaco e l’amministrazione a sostenere ogni forma di dissenso contro la guerra e a promuovere la pace favorendo il dialogo tra Russia e Ucraina, condannando tutte le forme di violenza e di sopruso.

La mozione armonizza i contributi e gli atti politici proposti da diversi partiti rappresentati in Consiglio e raccoglie lo spirito di innumerevoli iniziative di pace promosse dal Comitato transpartitico Esistono i Diritti, dalla Consulta della Pace del Comune di Palermo, dai circoli del Pd, dal Dipartimento Beni Culturali del Pd Sicilia e dalla Conferenza delle Democratiche dell’area metropolitana di Palermo.

"Occorre che le istituzioni tutte, da quelle locali a quelle europee, cooperino per ristabilire il dialogo e trovare una soluzione negoziale a questo inaccettabile conflitto che, oltre a mietere vittime innocenti, sta provocando gravi ripercussioni economiche in Europa e soprattutto in Italia. Il nostro Paese, che in tempi passati ha avuto un ruolo importante e apprezzato in scenari di crisi internazionale estremamente complessi, è quanto mai necessario che oggi ritrovi quel ruolo da protagonista in un’azione diplomatica coraggiosa e incisiva, che prenda le mosse dalle parole illuminate di Papa Francesco", dichiara la consigliera comunale del Ps, Milena Gentile.