Bilancio consolidato a un passo dall'approvazione, si sbloccano assunzioni e la firma del capo dei vigili

Domani il Consiglio comunale metterà in votazione la mozione sull'Autonomia differenziata e il bilancio consolidato 2022. La strada è già stata segnata. La mozione presentata dalla consigliera di opposizione Mariangela Di Gangi (Progetto Palermo), che sostanzialmente boccia la proposta di legge nazionale del leghista Calderoli, aveva incassato le firme di tre esponenti della maggioranza - Domenico Bonanno (Dc), Ottavio Zacco e Gianluca Inzerillo (entrambi di Forza Italia) - provocando non poche fibrillazioni all'interno della maggioranza.

La quadra trovata all'interno della maggioranza, secondo quanto filtra da Palazzo Comitini, prevede che Bonanno e gli altri consiglieri democristiani non entreranno in Aula; anche Zacco e Inzerillo resteranno fuori dal Consiglio, mentre il resto del gruppo di Forza Italia si asterrà. Voterà contro Fratelli d'Italia, che sin da subito ha considerato la mozione sull'autonomia differenziata come un attacco al governo Meloni. Su queste basi (e numeri) l'atto dovrebbe essere bocciato.

L'ordine dei lavori proseguirà con l'esame del bilancio consolidato 2022, che una volta approvato sbloccherà una serie di assunzioni e tra l'altro pure la nomina del nuovo comandante dei vigili urbani, già individuato dal sindaco Roberto Lagalla in Angelo Colucciello, tenente colonnello dei carabinieri, che però non ha ancora firmato l'incarico.

Oggi in Aula il primo cittadino ha sciorinato alcuni dati. Il documento finanziario, che mette assieme i conti del Comune con quelli delle sue partecipate, chiude con un esercizio in positivo di 81,3 milioni. Il sindaco ha espresso "soddisfazione per l'inversione di tendenza nell'andamento generale dei conti del Comune, che ha inciso anche sulla tenuta del sistema delle partecipate". Che, eccetto Amat (-4,3 milioni), nel 2022 hanno tutte registrato utili: +5,2 milioni Amap, +8 milioni Gesap, +656mila euro Amg Energia, +714 mila euro Rap, +437 mila euro Reset, +50 mila euro Sispi, +97mila la fondazione Teatro Massimo.

"A queste cifre però, che già nel 2023 sono cambiate, ad esempio per Rap - ha sottolineato Lagalla - non corrispondono ancora sufficienti standard qualitativi. Per troppo tempo ci si è adagiati sul comodo guanciale della gestione pubblica riducendo l'attenzione sulle perfomance. I servizi lasciano a desiderare e sono percepiti negativamente dalla cittadinanza".

Parole che per Rifondazione comunista potrebbero essere l'anticamera "alla privatizzazione dei servizi". "Riteniamo quindi - ha scritto in una nota il segretario cittadino Ramon La Torre - che le partecipate debbano rimanere pubbliche ed essere amministrate meglio casomai, per rispondere a standard qualitativi sempre maggiori e su cui si possa avviare una seria stagione di controllo popolare per garantire una gestione che risponda ai criteri di trasparenza, efficienza, pubblicità ed economicità".

L'approvazione del consolidato, oltre alla nomina del comandante della polizia municipale, darà il via libera alle assunzioni di nuovi funzionari (attingendo dalla graduatoria del concorso della Regione) e a una serie di procedure di stabilizzazione, come il passaggio dei vigili part time a full time.