Deliberato dal Consiglio il trasferimento di 21 milioni alla Rap, i sindacati: "Ora si metta in sicurezza la società"

Il Consiglio comunale ha dato ieri il via libera all'erogazione di circa 21 milioni alla Rap: fondi che andranno a coprire gli extra costi sostenuti per la gestione dei rifiuti conferiti nelle vasche di Bellolampo "mollate" dalla curatela fallimentare di Amia. Con l'approvazione, sempre in Consiglio, di una variazione di bilancio, il mese scorso era stata data attuazione alla transazione a tre (Rap-Comune-curatela di Amia) che di fatto ha chiuso un contenzioso decennale.

Adesso alla partecipata che si occupa della raccolta e dello smaltimento dell'immondizia verranno materialmente trasferiti i fondi: una boccata d'ossigeno dopo l'ultima trimestrale in "rosso" di circa 7,5 milioni. L'auspicio dei sindacati è che "si concretizzi con urgenza il percorso di messa in sicurezza della Rap, a partire dall’approvazione del bilancio consuntivo 2022 e dalla modifica della delibera di giunta del 27 ottobre sul Pef Tari 2024, che dovrebbe prevedere almeno l'aggiornamento all'inflazione. Tutto ciò per garantire la continuità aziendale e la serenità ai lavoratori".

A chiederlo è la Fit Cisl Sicilia attraverso il segretario generale Dionisio Giordano e il segretario aziendale Vincenzo Traina, che aggiungono: "Sia chiaro a tutti che, se noi come sindacato, abbiamo mantenuto l’impegno di proseguire la sottoscrizione degli accordi sindacali sul doppio turno di raccolta e sul domenicale, nonostante altre sigle si siano da tempo defilate, è stato esclusivamente per sopperire alla strutturale mancanza di personale, per senso di responsabilità verso la città e nel rispetto degli impegni assunti con l’amministrazione Lagalla".

"Il nostro disimpegno dagli accordi avrebbe immediato effetto sulla raccolta dei rifiuti in città: per questo abbiamo in questi mesi mantenuto la firma, ma continuiamo a registrare il rinvio dell'approvazione del bilancio consuntivo 2022 della Rap. Ci risulta inoltre incomprensibile la delibera di giunta del 27 ottobre sul Pef Tari 2024. Alla scadenza degli accordi di secondo livello, se dovesse perdurare la mancata approvazione del bilancio, noi non saremo disponibili a rinnovare gli accordi sul doppio turno e sul domenicale, per buona pace di chi pensa che tutelare gli interessi dei lavoratori sia l’equivalente del tenere in ostaggio qualcuno", concludono Giordano e Traina.