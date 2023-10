Sì del Consiglio ai 21 milioni per Rap: "Boccata d'ossigeno in un momento di grande sofferenza"

Boccata d'ossigeno per la Rap. Il Consiglio comunale ha approvato una variazione di bilancio di circa 21 milioni destinati alla partecipata che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, che verranno erogati subito dopo il riconoscimento di un debito fuori bilancio.

Si tratta di extra costi che la Rap ha sostenuto per la gestione dei rifiuti conferiti nelle vasche di Bellolampo, "mollate" dalla curatela fallimentare di Amia dopo una transazione con il Comune. Un accordo che ha chiuso un contenzioso decennale fra le due parti, in cui l'amministrazione era stata condannata dalla quinta sezione de tribunale civile a pagare 51 milioni proprio alla curatela.

Cifra che il Comune ha contestato con una sua consulenza, ritenendo invece giusta la somma di 9 milioni. Alla fine Palazzo delle Aquile, grazie a un accordo a tre che ha coinvolto anche la Rap, ha chiuso la partita risparmiando complessivamente 21 milioni. Nel dettaglio, la curatela ha avuto 9 milioni; mentre la Rap - che si è ripresa le vasche, evitando al Comune di portare i rifiuti fuori Palermo quando la discarica si è saturata - ne riceverà 21. Soldi accantonati in bilancio e destinati a ristorare Rap, che comunque si era accollata degli extra costi rispetto al contratto di servizio con il Comune.

Dario Chinnici, capogruppo in Consiglio di Lavoriamo per Palermo, dopo il voto parla di "decisione fondamentale per ridare fiato all’azienda e serenità ai lavoratori, frutto di una transazione fortemente voluta dal sindaco Lagalla, ma che da sola non basta a risolvere i problemi ereditati e che deve rappresentare solo il primo passo di un complessivo processo di risanamento e riorganizzazione aziendale. Chiediamo all’amministrazione di dialogare con le parti sociali, per evitare di inasprire un clima già poco sereno, e ai lavoratori di continuare a mostrare il senso di responsabilità che li ha contraddistinti; a questo va aggiunto un necessario e improcrastinabile miglioramento dei servizi a cui i palermitani che pagano la Tari hanno diritto".

L'ok alla variazione di bilancio viene giudicata dai consiglieri Massimo Giaconia, Mariangela Di Gangi e Alberto Mangano (Progetto Palermo) "un fatto importante per un'azienda che soffre anche sul piano finanziario, perché le consentirà di potere avere più liquidità e quindi di pagare parte dei suoi debiti nei confronti di fisco, Inps, fornitori e manutentori. Ma non sarà ovviamente sufficiente per mettere in sicurezza i conti dell'azienda, che solo nei primi sei mesi dell'esercizio in corso ha registrato una perdita di 3,8 milioni di euro, per non parlare del resto".

"Come diciamo da mesi - aggiungono i tre consiglieri - urgono misure correttive per mettere in sicurezza la tenuta e la continuità aziendale, misure che l'amministrazione Lagalla ha solo preannunciato ma ad oggi non concretizzato. Mancano poco più di due mesi alla fine dell'anno e la preoccupazione per il futuro dell'azienda, per la sua natura pubblica e per i dipendenti aumenta inesorabilmente. L'amministrazione comunale non dovrebbe più perdere tempo a mettere concretamente in atto le tanto decantate misure correttive indispensabili per riequilibrare il bilancio della Rap, per dare avvio al nuovo piano industriale e per sbloccare le assunzioni, imprescindibili affinché l'azienda possa fornire servizi di igiene urbana di livello. Evidentemente però ciò non accade perché le intenzioni dell’amministrazione Lagalla sono sempre state quelle di privatizzare: noi ci batteremo affinché questo non accada".

Intanto oggi la Rap e i sindacati hanno prorogato fino al 30 ottobre l'accordo che prevede un doppio turno di servizio infrasettimanale e almeno due turni domenicali al mese per i lavoratori. "Ringrazio le organizzazioni sindacali per la sensibilità e il senso di responsabilità, la prosecuzione degli accordi ci consentirà di non danneggiare o rallentare il servizio". A dirlo è il presidente di Rap, Giuseppe Todaro, che commenta positivamente anche il via libera in Consiglio alla variazione di bilancio: "E' un passaggio importante, oserei dire fondamentale, tanto più in un momento di grande sofferenza per i conti dell’azienda e per il servizio di igiene in generale. Ringrazio tutto il Consiglio comunale, il sindaco, il vicesindaco e l'assessore all'Ambiente. Questa liquidità ci permetterà di saldare le posizioni debitorie verso i fornitori, gli enti previdenziali e l’erario; quindi migliorare il servizio di igiene ambientale potendo contare su una maggiore regolarità gestionale".

I sindacati Rap hanno dato l'ok all'accordo sul doppio turno di raccolta e sul domenicale "mantenendo però una condizione di 'allerta attiva' sulla messa a terra degli impegni assunti per restituire serenità ai lavoratori e un servizio finalmente efficiente per la città". Così si legge in una nota di Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel-Cisal, che plaudono "decisione del Consiglio sulla variazione di bilancio per Rap".