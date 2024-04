Fabio Giambrone lascia il Pd: "Ho aderito ad Alleanza Verdi Sinistra, in Consiglio passo al gruppo Misto"

Con una nota inviata al presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, Fabio Giambrone ha ufficializzato il divorzio con il Pd e ha comunicato il suo passaggio al gruppo Misto. "Ho aderito all'Alleanza Verdi Sinistra - ha scritto Giambrone - e pertanto lascio il Partito democratico. Per tali ragioni aderirò al gruppo Misto e di tale decisione ho già informato, per le vie brevi, il capogruppo, consigliere Carmelo Miceli. Si rappresenta, altresì, che renderò pubblica la mia decisione alla prossima seduta d'Aula utile".

L'addio di Giambrone al Pd era stato anticipato ieri da Leoluca Orlando, candidato alle Europee nella circoscrizione Isole con Alleanza Verdi Sinistra (Avs). Il Professore ha informato Elly Schlein e Stefano Bonaccini che nel 2024 non rinnoverà la tessera. Stessa cosa farà Giambrone, storico braccio destro dell'ex sindaco. L'ex senatore era stato eletto alle Amministrative del 2022 nella lista del Pd, che adesso in Consiglio comunale resta con tre consiglieri: il capogruppo Rosario Arcoleo, Teresa Piccione e Giuseppe Lupo. Quest'ultimo è dato come uno dei candidati sicuri alle Europee nella lista dem.

Lista in cui invece non ha trovato spazio Leoluca Orlando. Da qui la decisione di passare con Avs e di lasciare il Pd, partito che "non ha dato continuità alla nostra esperienza" ha detto l'ex sindaco che si è portato dietro Giambrone.