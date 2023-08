L'accordo in stile Gattopardo ha retto: ricostituita con gli stessi consiglieri la commissione Bilancio

Azzerata e ricostituita con gli stessi componenti la commissione Bilancio del Consiglio comunale. Tutto come da copione. L'accordo in stile Gattopardo fra maggioranza e minoranze ha retto e oggi, dopo tre settimane di impasse, l'organismo consiliare è tornato ad essere pienamente operativo.

Ieri sono giunte via mail alla presidenza del Consiglio le dimissioni dei tre consiglieri di centrosinistra, che unitamente a quelle dei quattro di maggioranza comunicate nella seduta dello scorso 24 luglio, hanno fatto decadere formalmente la commissione. Stamattina è scattato l'iter per la ricomposizione. In conferenza dei capigruppo sono stati indicati i nomi dei nuovi-vecchi componenti (Giuseppe Milazzo di Fdi, Ugo Forello di Oso, Carmelo Miceli del gruppo Misto, Mariangela Di Gangi di Progetto Palermo, Domenico Bonanno e Di Maggio della Dc, Gianluca Inzerillo di Forza Italia); in Consiglio poi è avvenuta la ratifica e la commissione si è potuta riunire per eleggere al suo interno le cariche. Confermati all'unanimità Milazzo (presidente) e Forello (vice).

E' stata così sbloccata la paralisi che, in questi giorni di scontri, ha coinvolto la commissione Bilancio in un turbine di pareri, messe in mora che stava rischiando di impantanare il Consiglio alla "vigilia" di un passaggio importante come il bilancio consuntivo 2022, atteso in Aula a fine mese. Una situazione che ha creato non poche difficoltà all'ufficio di presidenza del Consiglio, alla segreteria generale e all'avvocatura comunale, risolta con un accordo politico che ha tolto il centrodestra dal vicolo in cui si era cacciato e ha permesso al centrosinistra di tenere il punto. Anzi, di più. Perché Ugo Forello è rimasto in commissione nonostante l'obiettivo iniziale del centrodestra fosse la sua esclusione, ma è stato pure riconfermato vicepresidente.