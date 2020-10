Consiglio comunale, eletti i tre nuovi revisori dei conti

Carmelo Scalisi, Vincenzo Traina e Salvatore Palilla sono i tre nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti del Comune.

A eleggerli è stato il Consiglio comunale, che si è riunito per la prima volta in presenza dopo la seduta della sfiducia al sindaco Leoluca Orlando. Una scelta obbligata dal momento che è stato effettuato un sorteggio. Scalisi, Traina e Palilla rimarranno in carica fino al 2022.