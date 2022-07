Consiglio comunale, Domenico Bonanno eletto capogruppo della Dc Nuova

Domenico Bonanno è il capogruppo della Dc Nuova in Consiglio comunale. L'elezione è avvenuta, all'unanimità e in un clima cordiale e di sana collaborazione, alla presenza degli altri due consiglieri del partito, Salvo Imperiale e Viviana Raja.

Alla riunione hanno partecipato i vice commissari regionali della Dc Nuova, Pippo Enea e Giuseppe Alessi, e il commissario cittadino del partito, Giorgio Cipolla. Bonanno ha ricevuto anche la delega ai rapporti con l’amministrazione e per partecipare ai prossimi vertici di maggioranza in Consiglio comunale, anche alla presenza del sindaco.

Domenico Bonanno, 32 anni, laureato in Economia, ex senatore accademico all’Università, è stato eletto lo scorso 12 giugno al Consiglio comunale. "Sono felice e orgoglioso per il ruolo di prestigio e di grande responsabilità che i miei colleghi e i vertici della Dc mi hanno voluto conferire - dichiara Domenico Bonanno -. Sarò garante dell’unità del partito e punto di riferimento per chi ci ha sostenuto, promotore dell’azione politica e di rinnovamento che vogliamo portare avanti".

"Lavoreremo al fianco del Sindaco Lagalla, dell’assessore Forzinetti e di tutta la giunta per il bene di questa città e per portare da subito una ventata di novità e di cambiamento. Un gruppo giovane e motivato, coeso e competente che - continua il neo capogruppo della Dc in Consiglio comunale - saprà affermarsi come punto di riferimento serio e affidabile per i cittadini e per l’amministrazione. Siamo già al lavoro sulle emergenze e sui problemi più urgenti della città. Mettiamo a disposizione il nostro entusiasmo, le nostre idee e la nostra voglia di fare, consapevoli del ruolo determinante che la Democrazia cristiana ha ricoperto e ricopre per la vittoria elettorale e per l’unità della coalizione".