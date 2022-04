Aumento Irpef, Russo bacchetta il presidente del Consiglio: "E' stato un errore anticipare la votazione"

"Sulla delibera che prevede il raddoppio dell'Irpef, si era concordato il rinvio della seduta di ieri al pomeriggio. Per questo motivo i consiglieri di Fratelli d'Italia hanno lasciato l'Aula. Invece il presidente del Consiglio ha ritenuto di non rispettare l'impegno preso ed ha anticipato la votazione. E' stato un errore alla luce del fatto che ci siano trovati in 15, mentre era necessario un quorum di 16".

A dirlo è Mimmo Russo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio, che giustifica così l'assenza al momento della votazione degli altri due meloniani (Scarpinato e Ferrara) e di altri consiglieri. Russo, tra i 15 presenti al momento della votazione, rivendica il fatto di essere stato lui a chiedere il prelievo dell'atto. "Sono stato io a farlo dopo averlo concordato con tutto il gruppo di Fratelli d'Italia".

Quindi riavvolge il nastro: "Mercoledì, poco dopo la fine della relazione sul riequilibrio di bilancio del sindaco Leoluca Orlando e in sua presenza, ho chiesto al presidente del Consiglio di mettere ai voti il prelievo sul raddoppio dell’addizionale Irpef. Successivamente è mancato il numero legale sul prelievo, quindi per regolamento si è andato all’indomani". Ieri, precisa Russo, "ho pressato affinché la seduta venisse rinviata al pomeriggio e così era stato garantito anche alla presidente della commissione Bilancio, Barbara Evola. Il presidente Orlando però ha voluto fare una forzatura. Sono certo che abbia sbagliato i conti".

La seconda votazione sull'aumento Irpef è prevista lunedì: "Noi saremo in Aukla con l'attak e voteremo 'no' al raddoppio delle tasse", conclude il capogruppo di Fratelli d'Italia.