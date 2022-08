Commissioni non costituite e Consiglio fermo, è polemica: "Città ostaggio di liti nella maggioranza"

Commissioni consiliari non ancora costituite, Sala delle Lapidi praticamente ancora ferma a tre settimane dall'insediamento ed è subito polemica. “E’ inaccettabile – affermano i consiglieri comunali Fabrizio Ferrandelli, Ugo Forello e Giulia Argiroffi - che il Consiglio non si sia ancora riunito per affrontare le tante emergenze che tediano la città. Infatti - proseguono gli esponenti di +Europa e Oso - per esclusiva colpa dei partiti di maggioranza (Fratelli d’Italia, Italia Viva, Forza Italia, Lega e Dc Nuova), che ancora litigano sui componenti da inserire, soprattutto, nella prima (Bilancio) e nella seconda (Urbanistica) commissione, non si sono nemmeno costituite le commissioni consiliari, fondamentali per potere esprimere pareri e per l’approvazione degli atti deliberativi".

"Oggi addirittura – concludono i consiglieri - nonostante le nostre riserve espresse in aula, la seduta è stata chiusa e rinviata a fine agosto (il 29), che rischia di coincidere con il termine di scadenza dell'approvazione del bilancio 2022-2024".

“Purtroppo, come è noto, Palermo – aggiunge il Consigliere Forello, designato da +Europa quale componente della costituenda I Commissione - non ha ancora approvato il bilancio 2021/2023 (il cui termine è ormai scaduto da quasi un anno) e i diversi atti propedeutici a questo che giacciono all’ordine del giorno del consiglio: dall’adeguamento delle tariffe dei servizi a domanda individuale alle tariffe tari 2022, dall’addizionale Irpef alla tassa sui diritti portuali ecc…".

"Questa situazione di stallo – conclude Forello - la pagano i cittadini, i dipendenti comunali (specie i part-time) e le imprese che continuano a dovere convivere con un Comune bloccato e ingessato che, nonostante i continui proclami, post e dichiarazioni, appare incapace di agire nell’interesse collettivo".