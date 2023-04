Carmelo Miceli lascia il Pd e passa al gruppo Misto: il leghista Di Maggio entra in Consiglio al posto di Caronia

Il consigliere comunale Carmelo Miceli lascia il Pd e passa al gruppo Misto. L'annuncio è avvenuto nel corso della seduta odierna in cui Sala delle Lapidi ha anche votato la surroga di Marianna Caronia con Salvatore Di Maggio.

"Ho avuto l'onore di essere un parlamentare della Repubblica e ho ricoperto cariche importanti nel Pd - ha detto Miceli - per questo abbandono il partito con grande sofferenza. Ho creduto sempre nel Pd anche quando ci sono state le scissioni. Oggi però il Pd, dopo l'ultimo congresso, sembra guardare al movimentismo e non al popolo. E' un partito che ha dimenticato il suo progetto iniziale di essere anche la casa dei cattolici e dei moderati. Non solo. Io che per professione faccio l'avvocato devo registrare che nella difesa dei diritti il Pd non mi ha aiutato, anzi mi ha proprio ostacolato".

Il riferimento di Carmelo Miceli è anche alla posizione assunta a Roma dal Pd in merito alla costituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi, trovato morto il 6 marzo 2013 sulla strada su cui si affacciava il suo ufficio di Siena, i cui familiari da anni sono assistiti proprio dall'avvocato Miceli. Con un emendamento, poi bocciato, il Pd chiedeva 18 mesi al massimo di lavori della commissione.

"Quando un partito vuole sostenere gli interessi di una famiglia, così come hanno detto i deputati dem in Aula, per prima cosa dovrebbe confrontarsi e capire se ciò coincide realmente con gli interessi della famiglia stessa. Il Pd prima con Letta e poi con Schlein non ha trovato tempo e modo di incontrare le mie assistite. Davanti a un muro di gomma rispetto a chi chiede verità e giustizia, non posso che prenderne atto con sofferenza e manifestare la mia incompatibilità con il Pd", ha sottolineato Miceli, che tornando ai fatti palermitani ha aggiunto: "Con le destre non c'è nulla che mi accomuna. Alle ultime Amministrative il Pd ha giocato per non vincere, consentendo al centrodestra di conquistare Palazzo delle Aquile e di conseguenza la Regione e poi le Politiche".

Miceli, che al momento non intende consumare altri passaggi politici, ha ribadito che "tutti i provvedimenti nell'interesse della città troveranno in me un porto sicuro, a prescendere dalla provenienza: il mio partito è Palermo". Da Salvo Alotta, consigliere del gruppo Lavoriamo per Palermo, è però arrivato l'invito a un supplemento di riflessione e la classica mano tesa: "La scelta di Miceli mi emoziona, ne comprendo e condivido le ragioni perché conosco a fondo le dinamiche del Partito democratico. Nel governo Lagalla però c'è un grande spazio politico, per chi come noi che non siamo tradizionalmente di centrodestra e che da moderati guardiamo alla città come obiettivo della nostra azione, in cui si può stare insieme per Palermo".

Le parole di Miceli hanno trovato consenso nei successivi interventi di Fabrizio Ferrandelli e Dario Chinnici, rispettivamente esponenti di Azione e Italia Viva. La seduta è cominciata con la surroga della consigliera leghista Marianna Caronia, dopo le dimissioni comunicate lo scorso 29 marzo. Il subentrante Salvatore Di Maggio ha varcato la soglia di Sala delle Lapidi poco dopo le 12,15 per il giuramento di rito. Farà parte temporaneamente della commissione Bilancio, in attesa di un riequilibrio necessario alla luce degli avvicendamenti in Consiglio.

A dare il benvenuto a Di Maggio è stato sia il presidente Giulio Tantillo, che ha ricordato l'impegno in Consiglio di Marianna Caronia - "molto ha fatto e molto ha lavorato" - sia il capogruppo del Carroccio, Alessandro Anello: "La Lega non potrà che avere un beneficio dall'ingresso del consigliere Di Maggio. Saluto la collega Caronia. Abbiamo lavorato gomito a gomito, sono sicuro che da deputata dell'Ars continuerà a portare avanti il suo lavoro per Palermo".