Comune, Gelarda: "Con bocciatura piano Grande Migliore maggioranza liquefatta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"In realtà ieri più che alla bocciatura del recupero della zona attorno a Grande Migliore si è assistito alla liquefazione della maggioranza. Orlando ha ben poco da tuonare se non contro sé stesso, visto che neanche i suoi gli vanno più dietro. Ieri solo 10 consiglieri di maggioranza su 21 ipotetici hanno votato a favore dell'atto presentato dall'amministrazione comunale, il Prusst su Grande Migliore appunto. Come pensa il Sindaco di continuare un altro anno senza maggioranza e con una situazione economico finanziaria disastrosa e una città allo sbando? Le dimissioni volontarie restano l'unica strada percorribile”. Lo dichiara il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Igor Gelarda.