Palermo Pride, Varchi (Fdi): "Giusta la bocciatura dell'ordine del giorno, Comune non sostenga evento divisivo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L’ordine del giorno sul Gay Pride presentato ieri in Consiglio comunale è sbagliato sia nel contenuto che nella forma. Bene ha fatto la maggioranza a bocciarlo”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato palermitano di Fratelli d’Italia, che aggiunge: "Il sostegno a un evento così divisivo non può che essere di natura personale e non può investire un intero Ente che dovrebbe tenere conto delle diverse sensibilità della cittadinanza, di cui il Consiglio comunale che ha bocciato l’ordine del giorno è espressione. L’atto, poi, è anche politicamente inopportuno e suona come una pura strumentalizzazione politica, perché inserito nel regolamento sulla movida, un tema che non ha nulla a che vedere col Pride".

"Invito quindi anche qualche esponente della maggioranza a evitare fughe in avanti altrettanto inopportune, con le quali si rischia di fare passare un messaggio che non è affatto rappresentativo delle forze che sostengono il sindaco e la giunta cittadina. Giusta, quindi, la bocciatura dell’Ordine del giorno: questo è stato il volere della maggioranza. Se ne facciano tutti una ragione. A cominciare - conclude Varchi - da qualche esponente della maggioranza stessa”.