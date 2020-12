VIDEO | Crisi al Comune, Orlando: "C'è un problema politico e tutti ce ne dobbiamo fare carico"

Il sindaco richiama alla "responsabilità" la sua maggioranza: "La politica non è solo merito ma anche metodo". Un messaggio diretto soprattutto a Sinistra Comune, che non ha votato il bilancio dopo il "no" al mutuo per il tram. E sui fondi dirottati altrove aggiunge: "Manutenzioni erano obiettivo della Giunta". Stangata Tari? "Poste le condizioni per non aumentarla nel 2021"