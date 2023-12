Un anno di Consiglio, dal risanamento dei conti ai piedi sul tavolo della presidenza: "Raggiunti importanti risultati"

Nel 2023 il Consiglio comunale ha "viaggiato" alla media di due delibere a settimana approvate. "Un numero altissimo" rivendica il presidente Giulio Tantillo, che plaude al "grande senso di responsabilità dimostrato dalle minoranze" e non nasconde le tensioni interne alla maggioranza. Tensioni culminate poco prima di Natale con lo scontro fra Giuseppe Milazzo e Pino Mancuso. Le immagini di Milazzo che a Sala Martorana salta sul tavolo della presidenza e affronta muso contro muso il vicepresidente Mancuso hanno fatto il giro del web, diventando virali. Un'istantanea - non proprio edificante - di questo 2023 trascorso in Consiglio comunale che tuttavia, secondo Tantillo, non offusca i risultati ottenuti.

"L'Aula - dice il presidente nella conferenza stampa di fine anno - ha lavorato in maniera ineccepibile. Nel bene e nel male questo è un Consiglio operoso, Mi auguro che si possa continuare su questa strada anche nel 2024, magari con meno foga e più calma". Tantillo sciorina così gli atti più importanti approvati prima a Sala delle Lapidi e successivamente - con il trasloco a Palazzo Comitini (per la verità non ancora completato) - a Sala Martorana.

"Questo Consiglio - prosegue Tantillo - ha supportato l'amministrazione nel percorso di risanamento dei conti, approvando a inizio anno il nuovo accordo con lo Stato e poi a giugno il piano di riequilibrio. Abbiamo dato il via libera anche a tutti i bilanci che mancavano, colmando quanto non è stato fatto nella precedente consiliatura. In mezzo ci sono tante delibere importanti per la città come la chiusura dell'Anello ferroviario, il parco a mare dello Sperone, la riqualificazione del porto della Bandita; i regolamenti sull'assistenza specialistica agli studenti disabili, sui servizi a pagamento della polizia municipale per i privati, sui beni comuni". Tantillo (esponente di Forza Italia, nonché veterano del Consiglio) legge tutto l'elenco, prima di passare la parola ai suoi vice - Pino Mancuso (Lavoriamo per Palermo) e Teresa Piccione (Pd) - espressione rispettivamente della maggioranza e dell'opposizione.

"C'è ancora tanto da fare, tante emergenze da affrontare. L'Aula deve ancora esitare il regolamento movida: uno strumento importante ma che non potrà certo risolvere tutte le problematiche sulla sicurezza che vive questa città. Sono sicuro comunque che entro metà gennaio la delibera verrà approvata. Noi intanto come ufficio di presidenza per il lavoro svolto finora un bel '10' ce lo diamo", afferma Mancuso prendendo in prestito - ma senza mai citarlo - le parole di Milazzo dopo il far west dello scorso 20 dicembre. "Un comportamento non rispettoso delle istituzioni e senza dubbio da condannare" aggiunge, facendo così emergere le difficoltà all'interno di "una maggioranza che non si è ancora amalgamata, che deve crescere e mostrare più responsabilità per il bene della città. Ma, si sa, anche nelle migliori famiglie ci sono delle liti".

Tantillo invece, pur "condannando il gesto", tira fuori una specie di Var: "Dal video della seduta si evince che il presidente pro tempore Milazzo abbia chiuso la seduta e che la stessa non si poteva più aprire. Mancuso, che entrava in Aula in quel momento, non era a conoscenza di quanto precedentemente avvenuto e qui è successo l'inghippo". Sulla ricostruzione dei fatti però non c'è ancora una versione univoca, tant'è che circolano diversi verbali e non si è arrivati all'approvazione. "Una cosa è certa - sottolinea Tantillo - questa maggioranza, a mio avviso ancora in rodaggio, alla fine una quadra la trova. Grazie anche al ruolo del sindaco Lagalla. Un gran lavoratore, uno che realmente si legge le carte e sacrifica il suo tempo per il Comune. A volte lo vedo nella sua stanza mangiare un panino al volo e continuare a lavorare senza sosta".

Teresa Piccione restituisce la prospettiva dell'opposizione, che "in Consiglio ha giocato un ruolo importante, di grande responsabilità" in questa fase intermedia fra la sindacatura Orlando e quella di Lagalla. "La precedente amministrazione - afferma - non avendo più la maggioranza in Aula non è riuscita ad approvare i bilanci e ha pagato lo scotto di entrate ridotte al minimo a causa della pandemia. La mancanza di questi strumenti finanziari non dava al Comune capacità di spesa. Per fortuna - prosegue - non è stato dichiarato il dissesto finanziario. Aver scelto l'opzione del piano di riequilibrio ha consentito di rinegoziare l'accordo con lo Stato e non ha aggravato oltre misura la tassazione sui cittadini".

Piccione rivendica una serie di delibere in cui l'opposizione ha dato un contributo determinante: "Quella sulla destinazione dell'avanzo di amministrazione, dove molte nostre proposte sono state accolte; quella sui progetti di democrazia partecipata, che hanno rimesso al centro il protagonismo dei cittadini; quella sui beni comuni". Sugli aspetti più politici, incluso il "caso Milazzo", l'esponente del Pd tiene a precisare che ci vuole anche "un certo galateo istituzionale" e che "spetta all'ufficio di presidenza mettersi d'accordo sulla conduzione dei lavori d'Aula". E ancora: "I consiglieri devono aspettare il presidente di turno".

No a forzature quindi - "non è opportuno che siano i consiglieri più anziani per voti a chiamare la seduta - e nemmeno a letture politiche avventurose: "Non su tutti gli atti le minoranze hanno garantito il numero legale in Consiglio. Anche noi però dobbiamo coordinarci maggiormente e non mi riferisco solo all'Aula, ma alla linea che deve tenere una coalizione di centrosinistra ancora frastagliata. L'alternativa al centrodestra - conclude Piccione - non si costruisce in Consiglio ma è un lavoro che devono fare i partiti e la coalizione".