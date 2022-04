Aumento Irpef, Orlando chiede al presidente del Consiglio la restituzione della delibera alla Giunta

Con una lettera inviata ieri sera al presidente del Consiglio, il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore al Bilancio Sergio Marino hanno chiesto la restituzione alla Giunta della delibera che prevede l'aumento dell'Irpef. Una mossa per evitare la bocciatura dell'atto, sfiorata nella seduta di giovedì, quando per un solo voto non si è raggiunto il quorum. Lunedì Sala delle Lapidi tornerà a riunirsi e in quell'occasione, annuncia il presidente Totò Orlando, "si determinerà sulla richiesta della Giunta".

"La delibera - spiega Totò Orlando a PalermoToday - è ormai patrimonio dell'Aula. Come da prassi, quindi, devono essere i consiglieri a decidere se restituirla o meno. Auspichiamo che il sindaco abbia chiesto il ritiro per non riproporre il raddoppio dell'Irpef, che noi contrastiamo e contrasteremo".

Secondo il sindaco Orlando e l'assessore Marino, "la restituzione della delibera consentirebbe all'amministrazione di verificare la possibilità di tener conto delle esigenze di equità fiscale, per non colpire le fasce più deboli. Confermiamo comunque il nostro impegno al fine di evitare un devastante dissesto". La questione però è politica, anzi numerica. Da tempo, infatti, il primo cittadino non ha più a Sala delle Lapidi una maggioranza che lo sostiene e il fronte dei contrari al raddoppio dell'Irpef, atto su cui si regge l'intero piano di riequilibrio, è più ampio degli orlandiani.

Ecco perché, da parte della Giunta Orlando, c'è la necessità di scongiurare che tutto l'impianto costruito per ottenere i 180 milioni circa del "Salva Palermo" possa crollare. Adesso però la parola passa al Consiglio.