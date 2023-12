Via libera alle assunzioni, approvato il bilancio consolidato 2022

Un lavoro intenso e senza sosta per chiudere il cerchio dei conti del Comune di Palermo. Il consiglio comunale ha approvato il bilancio consolidato 2022. Un atto che rappresenta l’ultimo di una lunga serie di delibere approvate in tema finanziario. Un passaggio tanto atteso, come si evince dalle dichiarazioni rilasciate subito dopo l'approvazione dal sindaco Roberto Lagalla. "Si chiude il cerchio di un lavoro intenso e senza sosta che questa amministrazione in un anno e mezzo ha portato avanti per rimettere in ordine i conti del Comune, senza bilanci da oltre tre anni", ha detto il primo cittadino.

Per Lagalla si tratta di "un lavoro di grande importanza". "Ringrazio - ha detto - il vicesindaco e assessore al Bilancio, Carolina Varchi, e gli uffici della Ragioneria. Adesso abbiamo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare l’attività svolta dall’Ente e dalle sue aziende partecipate - conclude il primo cittadino -. Inoltre, il bilancio consolidato sblocca nuove assunzioni di funzionari e altre procedure di stabilizzazione del personale". Bocciata invece la mozione sull’autonomia regionale differenziata presentata dall’opposizione

Le reazioni

Duro il commento delle opposizioni. Così i consiglieri di Progetto Palermo, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Oso e Gruppo Misto: "E' vergognoso che la maggioranza di centrodestra non garantisca la presenza in aula neppure per l’approvazione del bilancio consolidato. E' grazie alla presenza dell’opposizione che il consiglio comunale approva l’atto, utile a sbloccare, le assunzioni, le stabilizzazioni dei lavoratori LSU e la trasformazione da part time a full time dei dipendenti comunali di categoria D, che secondo la direttiva del Sindaco doveva avvenire già entro il 30 settembre scorso. Abbiamo chiesto un confronto in aula con il Sindaco, sulla prospettiva delle società partecipate che offrono servizi alla città, facendo nostre le preoccupazioni dei lavoratori e delle lavoratrici in relazione alle paventate privatizzazioni ed esternalizzazioni annunciate tra le righe da Lagalla. E' necessario migliorare i servizi alla città, a partire dallo smaltimento dei rifiuti e dall’illuminazione pubblica, valorizzando il patrimonio di professionalità e competenza di cui le partecipate rispondono».

Soddisfatta Carolina Varchi, vicesindaco: "L'approvazione in Consiglio comunale del Bilancio consolidato è una notizia importante per la città di Palermo. Con questo voto si compie, di fatto, l'ultimo passo necessario per la messa in sicurezza dei conti del Comune. Conti che abbiamo ereditato in gravi condizioni e che abbiamo rimesso a posto con un lavoro incessante, iniziato fin dal giorno del nostro insediamento. Voglio ringraziare il sindaco Lagalla per avermi affidato in questo anno e mezzo le delicate deleghe del Bilancio e delle Partecipate, la Ragioneria generale e gli uffici di mia diretta collaborazione senza i quali non avremmo mai centrato un risultato così straordinario".

"Al voto di oggi – prosegue – per il quale ringrazio i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, si arriva dopo una serie di atti che hanno creato le condizioni non solo per un ritorno alla normalità, ma anche per consentire nuovi investimenti per la città, per intervenire su diverse emergenze e riaprire alle assunzioni. All'approvazione del Consolidato si arriva infatti dopo la firma di ben dieci bilanci, oltre al piano di riequilibrio e all'accordo con lo Stato rinegoziato. Un lavoro di cui vado fiera – conclude Varchi - e che consentirà alla mia città di crescere ancora e di migliorare i servizi per i cittadini".

"L’approvazione del bilancio consolidato - dichiara invece Domenico Bonanno, capogruppo della Democrazia Cristiana in consiglio comunale - è l’ennesimo segnale incoraggiante per la città, un altro obiettivo raggiunto nella road map, che grazie all’impegno di questa maggioranza, del consiglio comunale e dell’amministrazione ci ha permesso di rimettere in carreggiata le casse del comune e l’ordinaria azione amministrativa. Con questo atto finalmente il comune potrà procedere con le assunzioni di nuovi funzionari, con la nomina del comandante della polizia municipale, con le procedure di stabilizzazione e con il passaggio dei Vigili urbani da part time a full time. Risultati importanti per la città che ci permetteranno di dare risposte ai cittadini e migliorare i servizi a vantaggio della collettività".

Così Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in consiglio comunale: "Si tratta dell’ultimo atto di un lungo percorso di risanamento dei conti della città. Grazie al lavoro dell’amministrazione del sindaco Roberto Lagalla, il Comune ha definitivamente scongiurato il pericolo del dissesto e rimesso in carreggiata una città che può tornare a investire e assumere. Il

consolidato ci permetterà infatti di arruolare 30 agenti di polizia municipale a tempo determinato, stabilizzare 90 Asu, incrementare le ore dei dipendenti di categoria D e assumere nuovi dirigenti”.

Bocciata la mozione sull’autonomia differenziata

Bocciata invece la mozione sull’autonomia differenziata che era stata presentata in consiglio comunale dal centrosinistra. L’atto aveva ricevuto l’appoggio anche da alcuni esponenti della coalizione a sostegno del sindaco Roberto Lagalla. "Un altro segnale della compattezza delle forze che sostengono il sindaco Lagalla", dicono sono Sabrina Figuccia e Alessandro Anello, rispettivamente capogruppo di Lega-Prima l’Italia e assessore comunale allo Sport. "Ancora una volta – aggiunge Figuccia – è stata battuta la velleità di una parte dell’opposizione di fare polemica e demagogia su una materia che, peraltro, è in piena fase di contrattazione tra lo Stato e la Conferenza delle Regioni, un provvedimento che sicuramente porterà parecchi benefici soprattutto al Sud, dove verranno valorizzate le nostre peculiarità e che permetterà al Meridione d’Italia di fare finalmente quel salto di qualità che finora è rimasto soltanto sulla carta".

I consiglieri comunali di Partito Democratico, Progetto Palermo, Movimento 5 Stelle, Oso e gruppo misto, in una nota attaccano: "La maggioranza Lagalla tradisce gli interessi dei cittadini e delle cittadine bocciando la mozione, presentata in consiglio comunale dal centrosinistra, contraria alla proposta di autonomia differenziata firmata Calderoli-Meloni. L’esito del voto conferma le divisioni interne alla coalizione Lagalla. Infatti, nove consiglieri (Fratelli d’Italia e Lega) hanno espresso voto contrario, otto (Lavoriamo per Palermo e Forza Italia) si sono astenuti e sette (DC, Azione e altri) erano assenti al momento del voto. I consiglieri del centrodestra hanno preferito obbedire agli ordini dei loro rispettivi partiti nazionali invece di difendere gli interessi del Sud e della Sicilia".