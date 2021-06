Sfiduciato dal Consiglio, l'assessore Catania non molla: "Nessuna intenzione di dimettermi"

Quando, ieri sera, Sala delle Lapidi approvava la mozione di sfiducia contro di lui si è limitato a pubblicare su Twitter un post con citazione di Groucho Marx: "Una risata vi seppellirà". Oggi, sentito dall'AdnKronos, taglia corto: "Non ho alcuna intenzione di dimettermi". Così Giusto Catania, assessore alla Mobilità del Comune, commenta quanto accaduto a Sala delle Lapidi nelle ultime ore.

Catania è certamente uno degli esponenti della Giunta più contestati e ieri sera con 21 voti a favore, un contrario e nessun astenuto, è passata la sfiducia. Non ci sono conseguenze "pratiche" sul suo incarico - perché la legge prevede che si possa sfiduciare solo il sindaco - ma è certamente un segnale politico importante lanciato a Orlando da M5S e +Europa con l'appoggio dei renziani di Italia Viva e del centrodestra (gli uomini di Orlando hanno lasciato l'aula). "Oggi alle 15 - dice Catania - faremo con tutta la Giunta una conferenza stampa in cui spiegheremo perché andremo avanti col nostro impegno istituzionale".

“Apprendiamo - scrive in una nota Italia Viva Palermo - che Giusto Catania non avrebbe intenzione di dimettersi e che avrebbe commentato la sua sfiducia con un tweet dove scrive ‘una risata vi seppellirà’. Che l’assessore alla mobilità fosse attaccato alla poltrona non avevamo dubbi e ci ridiamo su, ma scrivere ‘una risata vi seppellirà’ mentre 1000 famiglie piangono i loro cari perché il Comune da lui amministrato non riesce a seppellirli da oltre un anno è francamente una frase di cattivo gusto”.