Consiglio, un altro atto verso il bilancio ma il Pd attacca Lagalla: "Riferisca in Aula sui ritardi della manovra"

Sì del Consiglio al Dup, il Documento unico di programmazione del Comune. Si tratta di uno degli atti propedeutici al bilancio, che diventa terreno di scontro politico fra maggioranza e opposizione.

I consiglieri del Pd puntano infatti il dito contro l’amministrazione Lagalla: "Esprimiamo preoccupazione per la mancata approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, a due giorni dalla scadenza del termine - dicono i consiglieri dem Rosario Arcoleo, Fabio Giambrone, Giuseppe Lupo, Teresa Piccione -. E' ragionevole pensare che l’amministrazione Lagalla non sia in grado di presentare il progetto di bilancio triennale per l’approvazione del Consiglio comunale, anche se non è dato sapere per quali ragioni. Un ritardo che può vanificare i sacrifici dei cittadini che in questi anni di amministrazione Lagalla sono stati chiamati a pagare più tasse per il riequilibrio dei conti e ai quali, con ogni probabilità, sarà chiesto di pagare un salato aumento della Tari a fronte di un servizio fortemente deficitario".

"Chiediamo al sindaco - aggiungono i consiglieri del Pd - di riferire con urgenza in Consiglio comunale sulle cause del ritardo ed in particolare sui bilanci delle società partecipate, che erogano servizi indispensabili per i cittadini e sono ancora senza piani industriali".

Per il gruppo di Forza Italia in Consiglio, invece, "l'approvazione del Dup, che detta le linee programmatiche e individua gli indirizzi strategici dell’ente costituendo guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione del Comune, consentirà di consolidare il risanamento dei conti, assicurando investimenti strutturali, favorendo il processo di stabilizzazione del personale e garantendo un piano di nuove assunzioni, in linea con il programma elettorale della maggioranza che sostiene il sindaco Lagalla".