Consiglio, via libera al consuntivo 2019: il Comune non è più in deficit strutturale

Con 14 voti favorevoli, il Consiglio comunale ha dato il via libera al bilancio consuntivo 2019. Il voto sul rendiconto certifica l’uscita del Comune dalla condizione di deficit strutturale. Tuttavia restano tanti i "nodi" nei conti dell'ente, come evidenziato dai revisori, che hanno rilasciato parere negativo: dai debiti fuori bilancio alla scarsa capacità di riscossione, passando per i disallineamenti e il ricorso ad un'elevata anticipazione di cassa.

"Finalmente usciamo dalla condizione di deficit strutturale - afferma Toni Sala, consigliere comunale e componente della commissione Bilancio - anche se rimangono numerose criticità segnalate dal collegio dei revisori dei conti, a cui va il nostro ringraziamento, e dovute anche alla scarsa capacità di riscossione di imposte e tributi. Riscossione Sicilia nel 2018 ha versato nelle casse comunali 20,5 milioni e nel 2019 si è fermata a 14,6: numeri bassissimi per una città come la nostra, pari ad appena il 5% dei crediti. Se Riscossione Sicilia non riesce a fare il proprio mestiere, il Comune la cacci e si affidi a un altro soggetto più capace. Incassi così risibili tagliano le gambe alle spese e ci espongono a onerose anticipazioni di cassa che non sono più sostenibili".

"Chiediamo anche al sindaco Orlando - conclude Sala - di intervenire sui disallineamenti con le partecipate e sui debiti fuori bilancio: i conti vanno messi in ordine una volta e per tutte".