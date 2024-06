Pd e Avs lanciano la sfida alla destra, Di Gangi: "Noi contro chi come Carolina Varchi non vuole l'inclusione"

E' stata accolta con un mazzo di fiori Mariangela Di Gangi, consigliera comunale passata da Progetto Palermo al Pd. Un'adesione ufficializzata stamattina nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il segretario regionale Anthony Barbagallo, la coordinatrice della segreteria nazionale Marta Bonafoni, il presidente dell'assemblea dem Palermo Antonino Bongiovanni, il neo eurodeputato Giuseppe Lupo e la parlamentare regionale Valentina Chinnici.

Giovane, pasionaria, attiva nel sociale (soprattutto nel quartiere Zen), Di Gangi ha esordito così: "La mia non è l'iscrizione di una singola consigliera comunale, ma di un gruppo di ragazze e ragazzi che vuole innovare il modo di fare politica. Il Pd vive una fase di autentico allargamento di visione e di caratterizzazione della sua identità. Oggi il partito dimostra di avere carte in regola per essere il perno della coalizione di sinistra".

Una coalizione che guarda ad Alleanza Verdi Sinistra ma anche ai moderati. "Dopo l'estate avvieremo la stagione congressuale", ha annunciato il segretario regionale Barbagallo, convinto che sia necessario aprire il Pd "alla società civile, all'associazionismo e chi, come Mariangela Di Gangi, si batte per gli ultimi. Il risultato delle Euopee ci responsabilizza come baricentro dell’alternativa, dobbiamo mettere insieme tutte le forze che vogliono essere alternativa al governo Schifani, come Avs".

Proprio Avs sta per dare vita in Consiglio comunale a un gruppo sull'onda dell'elezione al Parlamento europeo di Leoluca Orlando: come anticipato sarà formato da Fabio Ganbrone, ex Pd e storico braccio destro del Professore, e da Alberto Mangano, vecchia volpe della politica cittadina da sempre schierato a sinistra. Mangano, come Di Gangi, uscirà da Progetto Palermo, costringendo Massimo Giaconia a transitare al gruppo Misto (dove troverà Carmelo Miceli). Non si muoverà invece Franco Miceli, già candidato sindaco del centrosinistra, che per legge può fare gruppo a sé.

"Le elezioni europee - hanno dichiarato Giambrone e Mangano in una nota - hanno costituito un test che dimostra come gli equilibri della fase politica che stiamo attraversando possano cambiare. In questo senso l'elezione di Leoluca Orlando e il risultato della lista Avs ne sono una testimonianza chiara e importante per rafforzare l'opposizione alla destra che governa la nostra città e la Regione, portando avanti i valori dei diritti sanciti nella nostra Costituzione. In questo senso nei prossimi giorni si costituirà il gruppo Avs al Consiglio comunale".

Avs e Pd puntano ad alzare l'alzicella dell'opposizione in Consiglio, finora parecchio blanda. Nel mirino i partiti di destra e lo stesso sindaco. "Noi siamo la città di Carolina Varchi - ha spiegato Di Gangi - cioè il simbolo di una destra che non vuole l'inclusione. Il nostro avversario è il sindaco Roberto Lagalla, che non può essere tutto e il contrario di tutto. Partecipa al Pride ma ha nella sua coalizione partiti con posizioni che dovrebbero stare fuori dalla vita di questa città nel 2024. Ed ancora è il sindaco che propone la sanatoria per le occupazioni abitative nei beni confiscati e poi, nei fatti, cede al suo azionista di maggioranza che è Fdi, smentendo se stesso e non garantendo una casa a quelle famiglie".

Per il segretario provinciale del Pd, Rosario Filoramo, e il capogruppo in Consiglio, Rosario Arcoleo, l'adesione di Mariangel Di Gangi "indica che il Pd è sulla strada giusta: una comunità che cresce nel Paese come a Palermo, grazie a un lavoro capillare svolto in questi quindici mesi dalla segreteria nazionale e da tutto il Partito democratico. Siamo certi che Mariangela sarà un risorsa importante in Consiglio comunale e che lavorerà come noi per fare un Pd ancora più forte".