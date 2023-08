Consiglio, trovata la quadra in commissione Bilancio con un accordo in stile... Gattopardo

Maggioranza e opposizione trovano la quadra sulla commissione Bilancio. Dopo lo "strappo" avvenuto lo scorso 24 luglio (durante la seduta in cui il Consiglio ha approvato il bilancio di previsione), con le dimissioni di massa dei componenti di maggioranza, che hanno scatenato una raffica di diffide e pareri, oggi è stata individuata una soluzione politica che manda in soffitta i contrasti. Una soluzione in stile Gattopardo: cambiare tutto affinché tutto resti come prima.

In pratica, l'intesa prevede le dimissioni di tutti i componenti (sia quelli di centrodestra sia quelli di centrosinistra) per far decadere la commissione e l'immediata ricostituzione dell'organismo con gli stessi esponenti. In forza dell'accordo raggiunto, il centrosinistra riproporrà gli stessi nomi: Ugo Forello, Carmelo Miceli e Mariangela Di Gangi. Riconfermando così i consiglieri di Oso (Forello) e del gruppo Misto (Miceli) che, in base al criterio della proporzionalità, non hanno più il "peso" per rimanere in commissione. Il centrodestra a sua volta manterrà la stessa formazione, al netto di un cambio da effettuare perché nel frattempo sono diventati due i componenti in quota Dc: Bonanno e Di Maggio, con quest'ultimo destinato a cedere il posto molto probabilmente a Dario Chinnici (capogruppo di Lavoriamo per Palermo). Confermati Giuseppe Milazzo (Fratelli d'Italia) come presidente e Gianluca Inzerillo (Forza Italia), oltre a Bonanno.

E' stato proprio Chinnici a sbloccare l'impasse che si era creata, visto anche il parere tutt'altro che risolutivo dell'Avvocatura comunale. E così il ginepraio di riferimenti giuridici, precedenti riguardanti altri Comuni, pareri pro veritate e messe in mora che stava rischiando di impantanare il Consiglio alla "vigilia" di un passaggio cruciale per le sorti dell'ente come il bilancio consuntivo 2022, è stato superato grazie a un pizzico di diplomazia e mediazione poltica. Alla fine quindi l'auspicio del sindaco Roberto Lagalla - fare in fretta, trovando qualsiasi soluzione possibile - è stato assecondato e il Consiglio potrà affrontare il rendiconto con una commissione Bilancio pienamente operativa per esprimere pareri.

Tanto rumore per nulla? Forse sì. Le forze politiche hanno dovuto mettere da parte le contrapposizioni sorte dopo che Forello si era opposto al fondo destinato al Consiglio - originariamente dell'importo di 500 mila euro ma poi decurtato a 150 mila euro con l'approvazione del previsionale - per patrocini onerosi e sostegno a iniziative sociali, culturali e sportive, scatenando la reazione della maggioranza di centrodestra. La ritrovata intesa fra maggioranza e opposizione (anche all'interno dei rispettivi schieramenti) consentirà domani in conferenza dei capigruppo di ricostituire la commissione, la cui composizione sarà ratificata poi in Consiglio.

Per il centrodestra una vittoria a metà, nel senso che quanto meno la maggioranza si è tolta dagli impicci in vista del consuntivo. Per Forello, che durante il bilancio di previsione si è messo di traverso facendo infuriare Giuseppe Milazzo&company, aver salvaguardato il posto in commissione (e probabilmente anche la carica di vicepresidente) è un successo. Idem per Carmelo Miceli. Gli equilibri restano però sul filo del rasoio, tanto che il consigliere di Oso si tiene abbottonato: "Farò le mie riflessioni solo dopo che questa vicenda sarà conclusa definitivamente".