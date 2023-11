Mozione sull'autonomia differenziata, salta il numero legale in Consiglio: la seduta dura solo sei minuti

In Consiglio comunale la seduta di oggi è durata solo sei minuti. Il numero legale, infatti, è saltato dopo la richiesta della consigliera Mariangela Di Gangi (Progetto Palermo) d'inversione dell'ordine del giorno, per mettere al primo punto la mozione sull'autonomia differenziata.

Non appena si è proceduto al voto per decidere l'anticipazione del punto è venuto a mancare il numero legale. Così il presidente del Consiglio Giulio Tantillo ha rinviato tutto a domani alle 11. La mozione critica la proposta di autonomia differenziata che la Lega porta avanti a livello nazionale. A sottoscriverla sono stati non solo i consiglieri di minoranza a Sala Martorana, ma anche alcuni esponenti di Forza Italia e della Democrazia cristiana creando non poche fibrillazioni nella maggioranza.