Piano di riequilibrio, sì del Consiglio dopo una lunga maratona: polemiche e scontri sul personale

Dopo una lunga maratona d'Aula, durata tre giorni, il Consiglio comunale ha approvato la rimodulazione del piano di riequilibrio: 22 voti favorevoli, 10 astenuti, nessun contrario. Il risultato è stato raggiunto nella tarda serata di ieri da Sala delle Lapidi (oggi sarebbe scaduto il termine ultimo fissato dallo Stato), non senza momenti di caos e tensione, consentirà adesso all'amministrazione guidata da Roberto Lagalla di far scattare la procedura pluriennale concordata con il governo nazionale che eviterà il dissesto.

Il dibattito in Consiglio si è dilatato oltre misura perché maggioranza e opposizione non sono riusciti a trovare l'intesa sugli emendamenti: in cima a tutti quello sul personale, che ha portato a scontri e grandi polemiche. La direttiva di metà maggio del sindaco, che aveva definito il perimetro economico (circa 3 milioni) per l'aumento delle ore agli impiegati attualmente part time e per le future assunzioni col turn over, non è stata tramutata in emendamento dalla maggioranza malgrado l'annuncio in Aula fatto dall'assessore Dario Falzone. Ci ha provato così l'opposizione, con Ugo Forello (gruppo Oso), a recepire la direttiva di Lagalla ma invano. Così come è stato respinto un emendamento di Fabrizio Ferrandelli (Azione) che aveva l'obiettivo di destinare le risorse del turn over prioritariamente al passaggio a full time (36 ore) di tutti i dipendenti part time. Alla fine sarà la Giunta a stabilire cosa fare sul personale.

Quella sul piano di riequilibrio è stata una sessione spigolosa e, in assenza di un accordo complessivo, la maggioranza ha dovuto sfoderare alcuni stratagemmi previsti dal regolamento per evitare che l'opposizione facesse ostruzionismo e allungasse oltre misura i tempi di approvazione dell'atto. Come quando Salvo Alotta, consigliere di Lavoriamo per Palermo, ha proposto una pregiudiziale sulla presenza in Aula del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e delle governance delle società partecipate. Atto bocciato dal centrodestra in maniera strumentale per velocizzare i lavori. Stessa cosa sui tempi da assegnare ai singoli consiglieri nella discussione generale. Un lavoro fatto di sponda con Giuseppe Milazzo di Fdi, che ha portato la maggioranza fuori dal pantano.

La delibera originaria - approvata nel gennaio del 2022 dal Consiglio, su proposta della Giunta Orlando - è stata quindi modificata alla luce del nuovo accordo sottoscritto con lo Stato lo scorso gennaio, che ha permesso al Comune di ottenere un incremento finanziario di 40 milioni per il 2024, oltre ai 180 milioni inizialmente concessi. Soldi a parte, il piano di riequilibrio potrà essere rimodulato ogni anno e avrà una durata di 10 anni anziché 20.

Per mettere in ordine il bilancio il Comune ha dovuto incrementare le entrate tributarie, a cominciare dall'addizionale Irpef (oltre 110 milioni di introiti in più in dieci anni). Per il 2022 e il 2023 l'aumento dell'Irpef però è stato neutralizzato grazie a risorse giunte da Roma. Sono inoltre previste riduzioni anche per le prossime annualità. Dalla tassa di soggiorno, invece, il Comune conta di incassare un surplus complessivo di 20 milioni di euro in dieci anni. A queste risorse vanno sommati i circa 10 milioni stimati con l'introduzione dei diritti portuali: una nuova tassa che pagheranno i passeggeri che partono dal porto di Palermo (un euro a testa dal 2023 fino al 2028, 1,25 euro dal 2029 al 2031 e 1,50 euro dal 2032 al 2034).

Verranno effettuati dei tagli ai trasferimenti alle partecipate. Proprio dalle ex municipalizzate, che coi disallineamenti nel recente passato sono state una delle tante grane per i conti del Comune, dipende buona parte della riuscita del piano di riequilibrio. A scriverlo - nel parere contabile sull'atto - è il ragioniere Paolo Bohuslav Basile, secondo cui "le misure correttive inserite nel piano relativamente alle società partecipate costituiscono il fulcro del piano di riequilibrio pluriennale e il loro pieno conseguimento costituisce specifico obiettivo". Dal primo gennaio 2025 tutte le ex municipalizzate dovranno avere nuovi ed aggiornati contratti di servizio "effettivamente idonei a garantire l'equilibrio strutturale delle rispettive gestioni".

Per aumentare la capacità di riscossione, motivo del sovraccreditamento che ha imposto il riequilibrio dei conti, il Comune deve potenziare il personale presente negli uffici. Un'operazione che trova copertura finanziaria esclusivamente nelle economie derivate dal turn over. Dai ricavi dalle pratiche di condono, infine, dal 2023 e sino a tutto il 2031, l'amministrazione ha stimato un incasso pari a 5,4 milioni di euro in nove anni. Adesso per la Giunta Lagalla il prossimo obiettivo è far approvare in Aula il bilancio previsionale entro fine luglio. "Stiamo portando Palermo - ha detto in Consiglio il vicesindaco Carolina Varchi - fuori dalla palude. Questo non è un traguardo ma una nuova partenza".

Per il sindaco Roberto Lagalla, "l'approvazione del piano di riequilibrio in Consiglio comunale è un ulteriore passaggio della città verso la normalità. Questo piano disegna un nuovo rapporto della città con lo Stato e, per questo, ringrazio l’intenso lavoro del vicesindaco e assessore al Bilancio Carolina Varchi e degli uffici per questo risultato che arriva dopo aver rimodulato gli investimenti e recuperato i documenti contabili del passato. Il via libera in Aula è un altro tassello verso la rifondazione della macchina comunale che deve tornare a spendere per dare risposte ai palermitani, in particolare sul tema dell’igiene pubblica, della sicurezza delle strade. E tutto questo senza che ci sia un’esplosione di imposizione fiscale per i palermitani".

Le reazioni

“L’approvazione del piano di riequilibrio rappresenta un passaggio storico e decisivo per il rilancio del Comune. Una tappa cruciale nel piano di risanamento dell’ente che avevamo ereditato in condizioni disastrose e che, tappa dopo tappa, stiamo riportando in condizioni di normalità". Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo di maggioranza al Comune di Palermo Domenico Bonanno (Democrazia Cristiana), Dario Chinnici (Lavoriamo per Palermo), Gianluca Inzerillo (Forza Italia), Giuseppe Milazzo (Fratelli d’Italia) e Alessandro Anello (Lega).

"Un risultato straordinario - continuano i capigruppo di maggioranza - che ci permetterà di rimettere ordine nei conti dell’ente e offrirà prospettive di sviluppo e crescita: migliorare i servizi, valorizzare il personale, procedere con nuove assunzioni, azzerare progressivamente i disallineamenti con le partecipate, riattivare la spesa per investimenti e servizi, aumentare la percentuale di riscossione affinché i cittadini paghino tutti ma con un importo minore. Il piano è frutto di una ritrovata sintonia con il governo centrale e con gli uffici comunali. La sua approvazione, cui seguirà quella del bilancio di previsione, restituisce la serenità perduta in questi anni ed è l’ennesimo passo in avanti verso un ritorno alla normalità, così come già fatto per l’emergenza cimiteri e la manutenzione stradale. Adesso inizia una nuova stagione di crescita e sviluppo per la città".